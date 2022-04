« Nos systèmes économiques aggravent les chocs écologiques d’une main et affaiblissent les institutions qui pourraient nous en protéger de l’autre » martèle-t-il. Dans son livre La raison économique et ses monstres, l’économiste Eloi Laurent, enseignant à Sciences Po et spécialiste de la sociale-écologie, déconstruit pas à pas les systèmes économiques qui nous gouvernent et leurs rouages. Egratignant, au passage, certaines constructions « subjectives » sur lesquelles s’appuient de nombreux candidats à l’élection présidentielle, comme la dette, l’inflation ou encore la croissance.

A quelques jours seulement du premier tour de l’élection présidentielle, il a donc accepté de décrypter face caméra, pour 20 Minutes, certaines propositions des candidats. Et de répondre à quelques questions, en préambule de cet exercice de haut vol.

Votre livre s’articule en trois parties : les mythologies néolibérales, les mythologies sociales-xénophobes et les mythologies écolo-sceptiques. En fait, c’est un peu un contre-programme que vous proposez aux candidats ?

Nous sommes dans une période à la fois de lassitude et de confusion. A l’évidence, tout le monde est épuisé par les deux années de vide que nous venons de passer. Nous avons le sentiment que les chocs se succèdent les uns aux autres, que nous ne maîtrisons plus rien. Alors, je me suis demandé comment je pouvais être utile dans cette période. J’ai donc essayé de montrer que, derrière la langue politique, il y avait une grammaire économique. Et que, finalement, les propositions et les programmes appartenaient et obéissaient à cette logique.

Car, derrière la recomposition du champ politique français en trois blocs – un bloc centre droit, un bloc d’extrême droite et un bloc social écologique – il était possible d’identifier trois autres grands blocs qui sont de l’ordre, non pas de la langue politique, mais de la grammaire économique : la grammaire néolibérale, la grammaire sociale-xénophobe et la grammaire écolo-sceptique. Et qui traversent tous les champs politiques. Et ce qui est évidemment problématique, c’est que cette grammaire économique repose sur de la mythologie. Donc l’intérêt de faire ce livre, c’était d’essayer de décrypter une élection qui est, en fait, une non-élection et qui paraît très loin des préoccupations des Français. Car, en réalité, les grandes questions structurantes, aujourd’hui, tournent autour de l’environnement, de la santé et de l’avenir du modèle social. C’est autour de ça qu’il faut construire une offre politique ! Pas autour de la question de la sécurité, de l’immigration et de l’islam.

La dette, la croissance et l’inflation sont des sujets qui reviennent régulièrement dans la bouche des candidats à la présidentielle. A juste titre ?

J’ai été très frappé de voir que Jean-Luc Mélenchon, qui présente un programme incontestablement original et audacieux, s’était senti obligé de réaliser un exercice de chiffrage de son programme, soumis à une obligation de croissance. Un programme qui, par ailleurs, prétend renverser la table sur un certain nombre de plans, et notamment sur la question du système économique. Personnellement, je pense que le PIB est un indicateur complètement dérisoire et dépassé, aujourd’hui. L’histoire du mandat de Macron, du point de vue de la croissance, c’est une diminution, absolument chaque année, du taux de croissance du PIB. Et pourtant, l’emploi et le pouvoir d’achat s’améliorent. Cela veut donc dire que l’emploi et le pouvoir d’achat sont déconnectés de la croissance. Cela veut aussi dire que ces deux préoccupations, auxquelles vous pouvez ajouter la question de la santé et celle de l’environnement absolument centrales du point de vue économique, n’ont à peu près rien à voir avec la question de la croissance !

Donc tous ces grands indicateurs macroéconomiques – chômage, inflation, croissance, dette, déficit – sont en passe de devenir presque négligeables dans un monde dans lequel les grandes questions sont, d’un côté la question écologique, de l’autre la question sanitaire. Et s’il ne fallait conserver que deux indicateurs essentiels, je garderais la température de la planète et l’espérance de vie.

Vous dites que nos systèmes économiques aggravent les chocs écologiques. De quelle manière ?

Nous avons un mix énergétique mondial qui est, aujourd’hui, à 80 % composé d’énergies fossiles. Chaque unité supplémentaire de croissance économique, dans ce contexte-là, aggrave le changement climatique. Il y a d’ailleurs une indexation presque parfaite entre le produit intérieur brut (PIB), l’élévation de la température et la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Et donc les dégâts qui sont associés au changement climatique. La première partie du sixième rapport du Giec publié en août 2020, dit très clairement le scénario soutenable pour l’humanité, au XXIᵉ siècle consiste à sortir de la croissance et à opter pour d’autres mesures. Car si nous continuons comme ça, nous allons tout simplement faire exploser la biosphère, la faire s’écrouler sous le poids de nos systèmes.

Les crises écologiques commencent vraiment en 1940-1950. Or, c’est pile à ce moment-là que l’homme invente et instaure la croissance industrielle. Soit le fait de faire reposer nos systèmes économiques sur la croissance économique. L’adoption du PIB comme indicateur de référence a fait des dégâts absolument colossaux. En revanche, je pense qu’il est absolument fondamental de continuer à défendre l’Etat providence, tout en critiquant la croissance économique. Si l’on prend les quatre candidats les plus hauts dans les sondages, trois d’entre eux, en l’occurrence Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Eric Zemmour, veulent s’en prendre à l’Etat providence, en France. Or, c’est l’Etat providence qui a fait tenir l’économie française face à la crise du Covid, et c’est l’Etat providence qui constitue vraiment le ciment de la société française.