C’est dimanche que la France vote pour le premier tour de l’élection présidentielle ! Cette semaine, tous les candidats et toutes les candidates jettent leurs dernières forces dans la bataille. Et notamment lors de grands meetings sensés mobiliser leur base, et peut être au-delà. Emmanuel Macron a bien sûr fait son méga-meeting de La Défense, samedi mais Nathalie Arthaud n’était pas en reste au Zénith, Philippe Poutou et Anne Hidalgo au Cirque d’hiver (mais pas le même, jour, précisons-le) ou Valérie Pécresse à la porte de Versailles. Jean-Luc Mélenchon a à nouveau sorti ses hologrammes pour être dans douze villes à la fois, mardi. C’est le premier point de ce 18e « Récap » présidentiel de 20 Minutes en vidéo.

Aussi, cette semaine, malgré son meeting de samedi, Emmanuel Macron s’est, encore, fait remarquer par sa campagne en mode free-lance. Il choisit aussi ses passages dans les médias alors que la règle du temps de parole égal dans les médias oblige les chaînes de télé et stations de radio à inviter tout le monde. Il a notamment boudé France 2 et son émission « Elysée 2022 ». Télérama croit savoir que c’est parce qu’il n’aime pas les interviews d’Anne-Sophie Lapix…

Enfin, à seulement trois jours du premier tour il est temps de se poser les bonnes questions : qui va être au second tour ? Evidemment, il n’y a pas la réponse dans ce Récap mais on a essayé de faire le tour des principales incertitudes qui règnent avant dimanche…