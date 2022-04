Dans cette étrange campagne présidentielle, bouleversée par la crise sanitaire puis la guerre en Ukraine, les incertitudes demeurent. Le scrutin sera-t-il marqué par une abstention historique ? L’appel au « vote utile » de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sera-t-il entendu par les électeurs ? Qui fera la course en tête dimanche soir ? On fait le point sur les inconnues du scrutin.

Quel taux de participation ?



C’est LA grande incertitude. Au premier tour des dernières élections régionales, en juin 2021, l’abstention s’est élevée à un taux historique de 66,72 %. Pour dimanche, les spécialistes craignent que le record pour une présidentielle (28,4 % en 2002), soit également battu. « En raison du contexte, l’épidémie puis la guerre, les Français ne se sont pas beaucoup intéressés au scrutin. Même si cela remonte ces derniers jours, on note dans nos enquêtes un niveau d’intérêt de 50 %. C’est bien plus faible qu’en 2017 à la même époque, à 75 % », observe Paule Cébille, analyste politique à l’Ifop.

Cette « grève des urnes », traditionnellement plus forte chez les jeunes et les classes populaires, ne toucherait pas de manière identique tous les candidats. Elle pourrait donc bouleverser les résultats, même si Paul Cébille reste prudent. « Lors d’une présidentielle, tous les électorats se mobilisent, il y a donc un effet d’entraînement qui limite cette incertitude. Les jeunes voteront sans doute moins que le reste de la population, mais ils se déplaceront majoritairement, donc l’électorat jeune sera tout de même représentatif. »

Un « vote utile » suivi ?



Les électeurs voteront-ils pour leurs idées ou par tactique ? Depuis plusieurs semaines, Jean-Luc Mélenchon appelle les électeurs de gauche au « vote utile », alors qu’il semble le mieux placé pour se qualifier au second tour. Dans la même logique, Marine Le Pen appelle les soutiens d’Eric Zemmour à renforcer « le camp national » dès le premier tour, quand Emmanuel Macron se pose lui en « rempart » contre l’extrême droite.

Ces consignes pourraient affaiblir Fabien Roussel (PCF) ou Yannick Jadot (EELV) à gauche, mais aussi Valérie Pécresse (LR) et Eric Zemmour (Reconquête !) à droite. « Ce vote utile sera une clé de compréhension du scrutin, mais il est difficile à mesurer », admet Paul Cébille. « Il y a une forte volatilité des Français, beaucoup sont encore dans l’hésitation. Pour rappel, en 2017, un tiers des Français s’était décidé dans la dernière semaine et un sur cinq la veille ou le jour du vote », ajoute le spécialiste.

Qui sera en tête au premier tour ?



Ces dernières semaines, les sondages semblent privilégier un nouveau duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour le second tour, comme en 2017. Mais alors que le chef de l’Etat fait la course en tête de manière continue depuis de longs mois, les enquêtes des derniers jours garantissent le suspense. « Ils ne sont pas dans les mêmes dynamiques. Marine Le Pen est en hausse contrairement à Emmanuel Macron. On pourrait donc imaginer un croisement des courbes d’ici dimanche, ce qui changerait l’analyse des résultats, et peut-être la perspective d’entre-deux tours », ajoute le sondeur.

Quel rapport de force à gauche et à droite ?



Au-delà des deux candidats qualifiés pour le second tour, l’incertitude demeure sur les rapports de force. A gauche, si Jean-Luc Mélenchon est donné largement en tête dans les sondages, la bataille entre Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo s’annonce rude. A la droite de l’échiquier politique, les scores de Valérie Pécresse et Eric Zemmour seront particulièrement scrutés. « Ce ne sera pas l’enseignement principal de dimanche soir, mais ces résultats donneront des indications importantes pour l’avenir de ces partis, et pour l’éventuelle recomposition politique », assure Paul Cébille.