A moins d’une semaine du premier tour, il était temps ! La campagne présidentielle commence à prendre chez les jeunes, d’après notre baromètre #MoiJeune2022OpinionWay-20 Minutes-Ouest-France-Journaux de Loire*, publié ce mercredi. Plus des deux tiers des 18-30 ans (67%) se disent désormais ainsi intéressés par les débats entre Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et leurs concurrents dans la course à l'Elysée. C’est cinq points de plus que dans la précédente vague, publiée début mars. Mieux, près d’un quart des jeunes (23 %) se dit « très intéressés », en hausse de trois points en un mois.

Les résultats de la quatrième vague du baromètre #MoiJeune2022 OpinionWay-« 20 Minutes »-« Ouest France »-Journaux de Loire. - Statista

Il faut cependant noter une certaine disparité au sein des différentes classes d’âge, les plus jeunes (18-22 ans) étant bien plus intéressés par la campagne que les plus âgés (28-30 ans) : 67 % contre 61 %. « Il y a de gros enjeux, note Thibault, 22 ans, étudiant rencontré dans le centre de Paris. Le climat, la précarité, les violences sexistes et sexuelles, le mal-logement... Tout ça il faut s’en occuper dès maintenant ! » Laura, 29 ans, est plus réservée : « Ce ne sont que des chamailleries et des guerres d’ego. J’ai regardé un débat, les candidats se hurlaient dessus en s’insultant. Du coup j’ai arrêté. »

L'optimisme gagne

Davantage intéressés par la campagne et donc plus à l’écoute des différents programmes, les 18-30 ans sont plus nombreux à se retrouver dans les projets portés par les candidats. 64 % des jeunes jugent que leurs idées sont représentées par un candidat, ce qui correspond à une hausse de sept points par rapport au mois de mars, et de dix points depuis le mois de janvier. Et, là encore, les plus jeunes sont les plus optimistes, puisque 71 % des 18-22 ans affirment que leurs idées sont représentées par un candidat. C’est le cas de David, 20 ans, pour lequel « les questions de sécurité sont essentielles », et qui en a « assez de voir la classe moyenne traitée comme de la merde ».





Ce regain d’optimisme chez les jeunes touche également le sentiment selon lequel leur situation personnelle s’améliorera en cas de victoire de leur candidat favori. Ce sentiment concerne 57 % des 18-30 ans (+6 points en un mois), et même 67 % des 18-22 ans, ce qui représente une hausse de dix points pour cette classe d’âge en un mois.

Et l’on retrouve cette hausse de dix points dans l'intention des 18-30 ans à se rendre dans les bureaux de vote dimanche, qui s’établit à 58 %. Bonne nouvelle ? Oui, car c'est la première fois depuis le mois de janvier que plus de la moitié des vingtenaires prévoient de glisser un bulletin dans l'urne. Mais cette proposition reste tout de même largement inférieure à l'intention d'aller voter dans l'ensemble des électeurs, qui s'établit à 66 %**, chiffre déjà très bas, puisqu’il implique une abstention à plus de 30 %, ce qui serait un record pour une élection présidentielle.

Voter par défaut

Et lorsque l’on regarde dans le détail, seuls 49 % des 18-22 ans comptent aller voter, contre 61 % des 28-30 ans. Les plus pessimistes à l'égard de cette campagne sont donc ceux qui comptent le plus de déplacer dimanche. Si l’on a déjà expliqué pourquoi les plus jeunes votent peu, une partie de l’explication pour les plus âgés est donnée par la communauté MoiJeune***. A la question « Dans quel état d’esprit vas-tu voter ? », 53 % des 23-27 ans et 41 % des 28-30 ans répondent « par devoir ». 26 % de 28-30 an et 16% des 23-27 ans ajoutent « par défaut ». Un sentiment largement partagé par les jeunes rencontrés par 20 Minutes à Paris. Nicolas (25 ans), Inès (25 ans), Nathan (23 ans) ou Marie (24 ans), tous ont la même phrase : « Je voterai par dépit ». Un vote, oui, mais sans conviction.

* Baromètre #MoiJeune 2022 OpinionWay – 20 Minutes – Ouest France – Journaux de Loire réalisé du 28 mars au 1er sur un échantillon de 1148 personnes représentatif de la population française de 18 à 30 ans selon la méthode des quotas.

** Baromètre OpinionWay-Kéa Partners du 4 avril 2022

*** Etude #MoiJeune 20 Minutes – OpinionWay, réalisée en ligne du 28 et 29 mars sur un échantillon de 490 personnes représentatif de la population française de 18 à 30 ans selon la méthode des quotas.