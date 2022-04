Elle monte, elle monte… Marine Le Pen a atteint pour la première fois 47,5 % face à Emmanuel Macron dans un sondage pour le second tour de l’élection présidentielle. Ce n’est qu’un sondage, mais chez tous les autres instituts aussi la candidate du RN progresse au premier comme au second tour. Tout se passe comme si la candidature d’Eric Zemmour, sur sa droite, avait parachevé le processus de « dédiabolisation » du Rassemblement national… C’est le premier point de ce 17e « Récap » présidentiel de 20 Minutes en vidéo.

Aussi, cette semaine, la campagne d’Emmanuel Macron qui cherche un second souffle alors que « l’effet drapeau » après le début de la guerre en Ukraine semble avoir en grande partie disparu. Le président candidat a fait deux sorties sur le terrain, lundi à Dijon, et jeudi à Fouras, près de La Rochelle. Et puis Emmanuel Macron va jouer gros, samedi, à Nanterre, lors de son seul meeting d’avant premier tour, à Paris La Défense Arena.

En hausse ou en baisse, tous les candidats et candidates sont de toute façon entrés cette semaine dans la campagne électorale officielle. Cela veut notamment dire que chacune et chacun a droit au même temps de parole et au même temps d’antenne dans les médias audiovisuels. Et que les panneaux électoraux fleurissent devant les mairies, écoles et gymnases qui accueilleront les bureaux de vote. Après tout, il ne reste que dix jours avant le premier tour…