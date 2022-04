« Electeurs, nommez des femmes ! », revendiquait le 2 mai 1884 dans Le Matin, la journaliste et autrice féministe Hubertine Auclert. Un combat de longue haleine puisque le droit de vote et de se faire élire n’a été accordé aux femmes que 60 ans plus tard. Mais durant cette période, plusieurs évènements ont émaillé la lutte. Les élections municipales de 1925 marquent un tournant, avec l’élection d’au moins sept femmes sur des listes du parti communiste. Un scrutin qui sera annulé a posteriori.





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





« Depuis la Belle Epoque, des femmes tentent de se présenter aux élections, il y en a des mentions dans les archives, explique Fanny Bugnon, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à Rennes 2, qui travaille particulièrement sur les formes d’engagement des femmes en dehors de la légalité. C’est notamment le cas à Paris en 1908. Mais la nouveauté en 1925, c’est que des femmes sont officiellement élues sur des listes municipales du Parti communiste. » Cependant, cette décision symbolique forte est la conséquence d’un contexte particulièrement favorable, et non d’un quelconque engagement du jeune parti créé en France en 1920. « Le PC s’arroge le beau rôle et écrase au passage toutes les initiatives suffragistes qui existent depuis la fin du XIXe siècle en France. Il tire la couverture à lui alors que la consigne vient de Moscou. C’est un ordre, pas une suggestion », ajoute la spécialiste.

Une brèche dans le Code électoral de 1884

Dans le Code électoral de 1884 qui régit donc l’organisation des élections en mai 1925, il y a une brèche qui permet aux femmes de se présenter sur les listes : l’éligibilité n’est vérifiée qu’a posteriori de l’élection. « Le texte précise qu’en cas d’élection invalide, la préfecture a 15 jours pour se prononcer. Si les personnes dont l’élection a été annulée par le conseil de préfecture font appel de cette décision, ils déposent un recours au Conseil d’État. Cet appel est suspensif donc les personnes peuvent continuer à siéger jusqu’à la décision définitive de l’instance », commente Fanny Bugnon.

Comme aime également le rappeler l’Humanité en date du 3 mai 1925, « le fait de porter un nom de femme ne constitue pas et n’a jamais constitué un cas de nullité : l’affirmer est un acte frauduleux ayant pour but de vicier le scrutin et qui comporte par suite les sanctions habituelles. Il y a lieu d’ajouter d’ailleurs que des déclarations de candidatures ne sont nullement obligatoires et que, ne comportant la présentation d’aucun papier d’identité, personne n’a qualité pour affirmer le sexe du titulaire d’un prénom féminin ».





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Impossible de savoir en revanche comment sept femmes ont pu être nommées conseillères municipales en… 1871, dans le canton de Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées, comme le rapporte Le Journal populaire du 24 mai 1871. « Les femmes sont considérées comme des citoyennes sans les droits de la citoyenneté », précise Fanny Bugnon. Et on en retrouve des traces, par exemple dans L’Avenir de la Mayenne du 22 avril 1880, où la même Hubertine Auclert clame haut et fort, qu’elle refuse de payer ses impôts pour l’année en cours, n’ayant pu s’inscrire sur les listes électorales : « Je n’admets pas cette exclusion en masse de dix millions de femmes, qui n’ont été privées de leurs droits civiques par aucun jugement. En conséquence, je laisse aux hommes qui s’arrogent le privilège de gouverner, d’ordonner, de s’attribuer les budgets, je laisse aux hommes le privilège de payer les impôts qu’ils votent et répartissent à leur gré. […] Je n’ai pas de droits, donc je n’ai pas de charges ; je ne vote pas, je ne paye pas. »

La récupération du PC

Revenons à 1925, les élections municipales et les listes communistes où figurent des femmes : pourquoi le tout jeune parti communiste français, créé cinq ans plus tôt, présente-t-il des femmes sur ses listes ? « Marthe Bigot est la seule femme au sein du bureau du PCF, c’est une féministe convaincue, contrairement à son parti. A l’époque, ses idées sont minoritaires puisqu’au comité central, on considère que la priorité, c’est la révolution prolétarienne, le renversement du capitalisme, que les masses ne sont pas prêtes, que les femmes sont du côté de la réaction, qu’elles sont sous l’influence de l’Église », révèle Fanny Bugnon.

Mais le salut vient du secrétariat féminin à Moscou, un organe de l’internationale communiste. « Il donne pour consigne aux partis communistes dans le monde, de présenter des femmes aux élections même quand elles n’ont pas de droits politiques. Le PCF sait qu’il est en dehors de la légalité », indique l’historienne. De décision subie, le jeune PCF saisit l’opportunité pour créer un précédent et s’approprier un combat qui n’est pas le sien. « Avec Joséphine Pencalet à Douarnenez, Adèle Métivier et Emilie Joly à Saint-Pierre-des-Corps, et les quatre autres à Malakoff, Bobigny, Saint-Denis et Villejuif, le Parti communiste crée des exemples, revendique sa posture héroïque, et en profite pour commencer à implanter des bastions qui vont ensuite devenir des banlieues rouges », déroule Fanny Bugnon.

Le cas Joséphine Pencalet

Les élections de ces sept femmes sont néanmoins invalidées quelques semaines après le scrutin. « A Douarnenez, Joséphine Pencalet, ouvrière d’usine, est élue en mai 1925. Elle a siégé : on a sa signature dans les registres, on n’a pas beaucoup d’informations sur l’action politique qu’elle va mener car les archives des commissions auxquelles elle va participer n’ont pas été conservées. Elle va faire des recours pour contester l’annulation de son élection, au motif qu’elle a été élue par la volonté du peuple et donc qu’à ce titre, il n’est pas normal qu’on lui dénie cette responsabilité », raconte Fanny Bugnon, qui a particulièrement étudié son cas. Mais ces recours échouent, elle est tout simplement rayée des registres.

Allez je vous raconte l’histoire d’une femme assez franchement extraordinaire, une bretonne, une ouvrière, et l’une des 1ère femmes élue en France, avant même le droit de vote des femmes

Joséphine Pencalet pic.twitter.com/s6CCCxtr3W — Mathilde Larrere (@LarrereMathilde) October 20, 2018

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Lasse, cette veuve, mère de deux enfants, que le PCF a poussée sur le devant de la scène avant de l’abandonner, a choisi de ne pas poursuivre en politique. « Le Parti communiste a été le premier parti à faire élire des femmes certes, mais le "service après-vente" n’a pas existé, révèle l’historienne. D’après ses descendants, Joséphine Pencalet gardera une grande amertume de cette expérience et encouragera ses enfants et petits-enfants à ne pas voter ».

Et pourtant, dans un scenario de politique-fiction, l’élection de Joséphine Pencalet et des autres aurait été parfaitement légale en 1925. Politique-fiction pas si invraisemblable quand on sait, comme l’explique Fanny Bugnon, que les députés en 1919 avaient voté « très largement » les droits politiques pour les femmes en France. « Mais le Sénat, chambre plus conservatrice, a traîné quelque trois ans pour examiner le texte. Résultat : il a été rejeté à une courte majorité ». Et les femmes françaises ont attendu 19 années supplémentaires pour obtenir leurs droits politiques.