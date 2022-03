En Charente-Maritime, ce jeudi 31 mars, Emmanuel Macron veut reprendre la main sur l’écologie, angle d’attaque de ses adversaires à gauche. Le président-candidat défend son bilan et, surtout, projette son action pour après la présidentielle. Mais a-t-il tenu ses promesses de 2017 et celles de son mandat ? Après un premier volet publié mardi, 20 Minutes passe en revue les annonces sur la prime à la conversion, la rénovation de la moitié des passoires thermiques, l’interdiction du glyphosate ou la reprise des propositions de la Convention citoyenne pour le climat.

« Nous créerons, dans le cadre du plan d’investissement, une prime exceptionnelle de 1.000 euros pour permettre à tous ceux dont les véhicules ont été fabriqués avant 2001 d’acheter des voitures plus écologiques, qu’elles soient neuves ou d’occasion. »

Tenue. Prévue dans le grand plan d'investissement 2018-2022, cette prime à la conversion a été lancée à 1.000 euros et doublée pour les ménages non imposables. Il s’agissait d’accélérer la mise au rebut de 10 millions de véhicules particulièrement polluants (3 millions de véhicules essences datant d’avant 1997 et 7 millions de diesel datant d’avant 2006). Le gouvernement visait la transition de 100.000 véhicules par an. Cet objectif a été dépassé : près de 800.000 primes à la conversion ont été accordées depuis 2018, selon le ministère de la Transition écologique.

Le dispositif a évolué au fil des ans et, en fonction de critères particuliers, son montant peut aller jusqu’à 5.000 euros pour un véhicule électrique ou hybride ou 3.000 euros pour un véhicule essence en 2022, cumulable avec le bonus écologique. Zélie Victor, responsable transition énergétique au Réseau action climat souligne, cependant, qu’il « reste encore possible d’acheter un véhicule neuf à essence » avec cette prime, le dispositif est donc incomplet d’un point de vue environnemental. « Il faut le renforcer et mettre fin à la vente des véhicules diesel et essence, ainsi qu’hybride, dès 2030 », ajoute-t-elle. Une disposition fixée à 2040 pour les seuls moteurs thermiques par la loi Mobilités.

« Nous viserons la rénovation de la moitié des logements passoires des propriétaires les plus modestes dès 2022, afin de diminuer les émissions et de faire baisser les charges (électricité, fioul, gaz). »

Non tenue. Cette promesse reste difficile à vérifier, car peu d’enquêtes sur la rénovation énergétique ont eu lieu et leurs données sont contradictoires, la méthode de calcul ayant évolué. Ainsi, en 2017, le cabinet SIA Partners évalue à 7,4 millions le nombre de passoires thermiques en métropole, c’est-à-dire des logements étiquetés F et G dans le diagnostic de performance énergétique (DPE). Cette analyse repose sur une enquête datant de 2012, réalisée par le ministère de l’Ecologie.

L’autre étude a été publiée en 2020 par l'Observatoire national de la rénovation énergétique avec des données de 2018. Elle fait état de 4,8 millions de passoires énergétiques, mais la méthode de calcul diffère. Cependant, pour la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim), la réforme du DPE dans la loi Climat et résilience entraîne le doublement des passoires énergétiques, qu’elle estime « entre 7 et 8 millions » en 2021. « On est dans une situation de précarité statistique, c’est déjà un signal politique du manque d’investissement », estime Danyel Dubreuil, coordinateur de l’initiative Rénovons pour le Cler, réseau pour la transition énergétique.

Si les données manquent pour comparer la situation entre le début et la fin du quinquennat, il reste possible d’évaluer la trajectoire suivie pour éradiquer les passoires thermiques. Ainsi, la Stratégie nationale bas carbone 2020 fixait un objectif, a minima, de 370.000 rénovations complètes par an dès l’issue de ce quinquennat. « On n’est qu’à 70.000 rénovations complètes par an sur la période 2012-2018, regrette Zélie Victor, du Réseau action climat, citant les données du rapport du comité d’évaluation du plan France relance. Après 2030, l’objectif est de 700.000 et on est bien en deçà de ce qui devrait être fait. »

« Le début du quinquennat n’a pas été marqué par des résultats, a reconnu Emmanuel Macron en mars. On a changé la logique. Nous avons réussi en 2021 à financer la rénovation de 650.000 logements », a-t-il expliqué, prenant en exemple le dispositif MaPrimeRénov’. « Ce sont des gestes de rénovation. On remplace principalement les vieilles chaudières par des pompes à chaleur, remarque Danyel Dubreuil. Ce n’est pas inintéressant, mais c’est très limité. On attend une baisse de la consommation globale pour avoir un parc beaucoup plus sobre et résilient. »

« D’ici à 2022, l’ensemble de la restauration collective – les cantines des écoles et les restaurants d’entreprise – devra proposer au moins 50 % de produits biologiques, labels de qualité, ou local. »

Partiellement tenue. La loi Egalim, adoptée en octobre 2018, impose à la restauration collective de servir 50 % de produits de qualité et durables, dont au moins 20 % de produits biologiques d’ici à 2022.

Cette loi, cependant, tarde à être appliquée. Contacté par 20 Minutes, le ministère de l’Agriculture indique, selon les derniers chiffres, que la part des produits durables varie entre 11 à 15 % suivant les segments de restauration. Le bio dans les cantines est passé de 3,4 % en 2017 à 10 % en 2021, souligne le cabinet du ministère, qui estime que malgré un contexte difficile avec le Covid-19, « la dynamique est enclenchée ».

« J’ai demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l’utilisation du glyphosate soit interdite en France dès que des alternatives auront été trouvées, et au plus tard dans 3 ans. »

Non tenue. Sept mois après son entrée en fonction, le 27 novembre 2017, Emmanuel Macron s’engage à interdire le glyphosate. Mais en mai 2018, sous l’impulsion de l’exécutif, l’Assemblée nationale n’inscrit pas cette interdiction dans la loi Agriculture et alimentation. Le chef de l’Etat justifiera cette décision par le risque, de « tuer toute une filière » faute d’alternative. Il a reconnu en décembre 2020 ne pas avoir réussi à tenir sa promesse, plaidant un échec « collectif ». Ce désherbant a été classé comme « cancérogène probable » par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) en 2021.

« Ce qui sortira de [la Convention citoyenne pour le climat], je m’y engage, sera soumis sans filtre soit au vote du Parlement, soit à référendum, soit à application réglementaire directe. »

Non tenue. C’était une autre promesse emblématique du quinquennat d’Emmanuel Macron, qu’il a faite une première fois le 25 avril 2019 en conférence de presse. Ce « sans filtre » a par la suite été nuancé en fonction « de la nature des mesures ». Lancée en octobre 2019 à la suite de la crise des « gilets jaunes », la Convention citoyenne pour le climat a rassemblé 150 citoyens tirés au sort pour travailler sur les mesures à prendre pour lutter contre le dérèglement climatique.

Après huit mois de débat, ils ont adopté 149 propositions pour réduire de 40 % les émissions françaises de gaz à effet de serre par rapport à 1990, et d’ici à 2030. Elles seront en partie reprise dans la loi Climat de juillet 2021, mais le résultat a été jugé très insuffisant aux yeux des « citoyens ». Ils ont attribué au gouvernement une note de 2,5 sur 10.