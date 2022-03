A un tout petit peu plus de deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle, les meetings des candidats à la présidentielle n’en finissent plus d’animer les week-ends. Dimanche dernier, Jean-Luc Mélenchon avait prévu, pour ses militants, une petite balade entre les deux grands symboles parisiens de la gauche : la place de la Bastille et la place de la République. Avant de s’égosiller sur l’estrade et d’annoncer avec force : « Prenez le pouvoir ! Votez ! ». Anne Hidalgo, malgré ses 2 à 3 % d’intentions de vote, a, elle, pu compter sur un soutien de poids, lors de son meeting à Limoges : François Hollande. Ce week-end, c’est au tour de Yannick Jadot au Zénith, à la Villette, et à Eric Zemmour, au Trocadéro, de donner de la voix.

Eric Zemmour qui affiche une petite forme, cette semaine. Après sa condamnation, en mars dernier, pour « contrefaçon de droits d’auteur », puis, précédemment, en janvier, pour « provocation à la haine », voilà que le candidat de « Reconquête ! » doit essuyer un nouveau revers. Cette fois, six associations anti-homophobie sont montées au créneau. Elles accusent le polémiste d’avoir nié la déportation d’homosexuels pendant la Seconde Guerre mondiale, et ont ainsi décidé de porter plainte pour « contestation de crime contre l’humanité ».

Enfin, malgré des invitations sur les plateaux télé qui se font rares, les « petits candidats » sont encore et toujours là ! Jean Lassalle, a donné un meeting, mardi, à Famars, dans le Nord. La semaine dernière, le candidat de « Résistons ! », en proie à des doutes, avait pourtant déclaré : « Je ne sais pas si je serai encore candidat ce soir. » La candidate de Lutte Ouvrière, Nathalie Arthaud, était, elle, à Bordeaux, vendredi dernier, devant 300 militants venus soutenir son projet « anticapitaliste et révolutionnaire ». Enfin du côté du NPA, Philippe Poutou poursuit son tour de France.