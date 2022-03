« Le 93 est très stigmatisé mais les gens devraient s’inquiéter d’autres choses, comme de la crise climatique », estime Noémie, habitante de Saint-Ouen. Ce mercredi, à 13 jours du premier tour de la présidentielle, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis organisait une réunion publique pour débattre des préoccupations et des attentes soulevées par les jeunes du département avant cette élection. Pour illustrer leurs propos, un film de 104 entretiens avec des jeunes du 9-3, produit par la collectivité, a été diffusé. Au cours de cette rencontre « apartisane et citoyenne », ces jeunes hommes et femmes ont évoqué les discriminations, la crise écologique, le manque d’accès aux études et à l’emploi, entre autres.

« J’ai grandi dans un quartier populaire alors je me reconnais dans ce qui a été dit », explique Aristide. Le jeune homme a organisé l’événement dans le cadre de son travail. « Les revendications exprimées ce soir seront entendues par des associations et par certains élus du département, mais pas dans les hautes sphères », pense-t-il. Jugeant son vote vain, il a décidé de ne pas aller aux urnes le 10 avril. « On est tellement éloignés de la politique que je ne savais même pas que le premier tour avait lieu dans 13 jours », ajoute Jihène.

Pas d’écoute, pas de bulletin de vote

Beaucoup s’en désintéressent parce que les candidats ne s’adressent pas à eux de la bonne manière. « Ce qu’on attend d’eux, ce n’est pas qu’ils fassent des TikTok, affirme Inès. On veut surtout être écoutés. » Conscients d’être « dragués » en période électorale, certains regrettent qu’on leur donne la parole si tard.

Dans la salle, presque aucune main ne se lève lorsque l’animatrice demande si certains ne comptent pas aller voter. « Ce ne sont pas des jeunes qui ne croient plus dans les valeurs républicaines, au contraire ils rappellent à la France qu’elle s’éloigne de ses valeurs de Liberté, Égalité, Fraternité », estime Stéphane Roussel, président du conseil départemental. Ces jeunes alertent néanmoins sur la tentation de l’abstentionnisme pour ceux qui ne se sentent pas écoutés.

Les élus rappeler à leurs responsabilités

« Il faut faire confiance aux jeunes », conseille Ambrane, étudiante à La Sorbonne Paris Nord. Le département de Seine Saint-Denis, le plus jeune de France métropolitaine, incite ses jeunes à exprimer leurs ressentis sur la politique et les élections. Le département prévoit d’envoyer aux douze candidats à la présidentielle le film de témoignages. « J’espère que notre mail ne va pas tomber dans leurs spams », plaisante Grégory. Les candidats seront, ensuite, invités à répondre en vidéo à ces questions.

« Les associations et les entreprises font plus pour les jeunes que le gouvernement et le département, ajoute Sabri, étudiant en sciences politiques. C’est à vous de donner envie aux jeunes d’aller voter. » A plusieurs reprises, des jeunes prennent à partie les élus venus assister à la réunion pour leur rappeler leurs responsabilités. « N’y voyez pas d’attaques personnelles », plaisante Sabri. Outre la présidentielle, Grégory souligne qu’en juin « il y a les législatives, on peut essayer de peser dans le débat à ce moment-là ».