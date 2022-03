« La place du Trocadéro et du 11-Novembre. » Plus communément appelée « La Place du Trocadéro » ou « Troca » pour les intimes, cette esplanade est très en vogue chez les candidats de droite à la présidentielle. Et c’est Nicolas Sarkozy qui a créé une forme de hype autour du site en y organisant, le 1er mai 2012, sa « vraie fête du travail ». A l’époque, le candidat à sa réélection avait mis le cap vers le flanc droit de son camp, lançant aux syndicats : « Posez le drapeau rouge et servez la France ! » Un positionnement qui ne lui permettra pas de refaire son retard sur son concurrent socialiste, François Hollande, qui avait déjà pris le large.

En octobre 2016, la Manif pour tous organise une marche dont l’arrivée se fera au Trocadéro pour réclamer l’abrogation de la loi Taubira qui autorise le mariage pour tous et crier son hostilité à la procréation médicalement assistée (PMA). Une partie de ses membres se retrouvent au même endroit quelques mois plus tard, lorsque François Fillon, candidat à l’Elysée, fait justement appel à Sens commun – le mouvement politique issu de la Manif pour tous – pour faire de son meeting un succès d’affluence. Mais empêtré dans les affaires judiciaires, ce meeting sera un dernier baroud d’honneur pour le candidat, à l’image de Nicolas Sarkozy cinq ans plus tôt.

Ce dimanche, c’est donc Eric Zemmour, le candidat de Reconquête, qui tentera de relancer sa campagne au Trocadéro. Saura-t-il exorciser le lieu des fantômes des défaites de 2012 et 2017 ? On revient sur la symbolique de cette place dans la vidéo ci-dessus !