A Limoges (Haute-Vienne)

Rendez-vous avait été donné à Limoges. Ancien temple du socialisme municipal pendant un siècle, au cœur d’un Limousin à la tradition rouge et rose très ancrée malgré la défaite municipale de 2014. Non loin du fief de l’ancien président, le décor était parfait pour une réunion entre Anne Hidalgo et François Hollande. Les deux se sont déjà croisés depuis le début de la campagne : à Tulle, dans le fief de l’ancien président, à l’automne, brièvement. Depuis, Le Monde a révélé, il y a quelques jours, que François Hollande a tenté, entre décembre en février, de monter une candidature à la présidentielle, sur fond de rumeurs de « débranchement » d’Anne Hidalgo par le PS. Il n’en a rien été.

Voir sur la même scène François Hollande et Anne Hidalgo – qui n’ont pas attendu cette campagne pour ne s’apprécier que moyennement – était donc un symbole important. D’autant que le dernier président socialiste en date aurait très bien pu montrer plus modestement son soutien à la candidate de son parti. « Je suis là parce que je suis fidèle et loyal, surtout quand c’est difficile », a lancé l’ancien président de la République… Et il donne des gages : « Je sais ce que je dois au Parti socialiste, à ma famille politique. (…) Je vais vous confier un secret : je vote toujours socialiste. »

Feu sur Mélenchon

François Hollande, dans un discours enlevé qui détonne clairement dans cette morne campagne, tacle à tout va. Nicolas Sarkozy d’abord, sur le thème de la loyauté à son camp : « Qu’aurait on dit si je m’étais tu ou m’étais caché… Je laisse ça à d’autres, plutôt à un autre qui n’a jamais été un exemple pour moi… » Emmanuel Macron, responsable de cette « vie politique en décomposition ». Et puis beaucoup beaucoup au reste de la gauche et surtout Jean-Luc Mélenchon, défendant la gauche de gouvernement comme Anne Hidalgo le fait depuis le début de sa campagne.

« Les incantations d’aujourd’hui sont les capitulations de demain », affirme Hollande, sans jamais citer le candidat insoumis « par charité… socialiste ». Sur l’Ukraine (« Le non-alignement c’est l’isolement conjugué à l’inaction »), sur l’Europe (« Ils veulent une Europe à la carte. Seulement le dessert et sans payer l’addition »), sur le blocage des prix du pétrole et sur la sortie du nucléaire, l’ancien locataire de l’Elysée étrille son ancien camarade de parti.

En campagne pour lui

Parfois au prix d’égratigner un peu sa candidate du soir : « Moi aussi je veux quand même un peu bloquer les prix », a rappelé Anne Hidalgo dans son discours. Et, elle aussi, veut, à terme, sortir du nucléaire. En fait, François Hollande soutien surtout François Hollande. Il donne rendez-vous au lendemain de l’élection présidentielle et dès avant les législatives de juin, quand une « initiative devra être prise pour reconstruire la gauche de responsabilité ». Il y prendra « toute sa part », affirme le Corrézien. La rumeur l’annonce même candidat aux législatives dans son ancienne circonscription, son entourage ne confirmera bien sur rien mardi soir à Limoges. Mais l’ancien président a pris tout le monde à témoin dans son discours. « Je crois qu’il en veut beaucoup au PS de ses dernières années d’avoir dégradé son bilan », avance un grand élu socialiste présent.

François Hollande acte ce en quoi personne ne doute, sans doute même dans la salle du meeting : la campagne socialiste se terminera le soir du 10 avril. Mais à voir l’ancien premier secrétaire annoncer la rénovation de la gauche au lendemain de l’élection, on en oublierait presque qu’à ce jour, dans les sondages, le PS est loin derrière la France insoumise, derrière EELV, même derrière le PCF et à peine devant le NPA. Et que si grande rénovation il doit y avoir, les socialistes seront loin d’avoir la main. Peut-être même à cause – au moins partie – du souvenir du quinquennat Hollande… « Vous y croyez, vous, aux 2 % ? Moi je n’arrive pas à y croire », affirme un autre élu. Avec François Hollande les socialistes se donnent au moins le droit de rêver.