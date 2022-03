Présidentielle 2022 EN DIRECT : Le hashtag #PasDeDébatPasDeMandat devient viral…

9h02 : Eric Zemmour « n’appellera pas à voter pour Emmanuel Macron »

Invité de l’émission Elysée 2022, jeudi soir sur France 2, Eric Zemmour a été interrogé sur ses intentions de vote s’il n’était pas qualifié pour le second tour. ​« Je serai au second tour (…) Nous verrons. Vous verrez que je serai au second tour », a d’abord répondu l’ancien polémiste et leader du parti Reconquête !, bottant en touche. « Je n’appellerai pas à voter pour Emmanuel Macron, ça c’est sûr », a-t-il simplement ajouté, interrogé sur son choix entre le président sortant et la candidate du Rassemblement national, Marie Le Pen.