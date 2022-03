Jean-Luc Mélenchon fera-t-il mieux qu’en 2017 ? Le candidat de La France insoumise avait échoué de peu aux portes du second tour lors de la dernière élection présidentielle (19,58 %). Cette fois encore, le tribun semble le mieux placé à gauche dans les sondages. Chez les insoumis, on appelle désormais le peuple de gauche au « vote utile », en espérant que « dans la dernière ligne droite, pas une seule voix ne manque à la seule candidature capable d’accéder au second tour ».

