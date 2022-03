Ça aura l’aspect d’un meeting​, avec sa foule, ses drapeaux, et ces élus qui montent sur la scène pour bien être dans le cadre à la fin, au moment d’entonner La Marseillaise. Ca aura le bruit d’un meeting, avec ses applaudissements et ses envolées lyriques sur le fameux projeeeeeet. Mais ça ne sera pas un meeting d'Emmanuel Macron. Ce samedi, le président- candidat ne fera finalement pas le déplacement à Marseille, comme annoncé depuis plusieurs jours, pour tenir ce qui devait être son premier meeting de campagne.

La raison? La guerre en Ukraine qui remplit l’agenda du chef de l’Etat, au point de ne lui laisser que très peu de temps pour faire campagne « Les meetings, c’est bien pour fédérer les soutiens, mais très franchement, avec l’Ukraine, il faut adapter le format à la situation actuelle et faire preuve de retenue », lance la députée LREM des quartiers Nord, Alexandra Louis.

«Il fallait un truc collectif»

« J’étais même farouchement opposé à ce qu’il y ait un meeting, lance Bruno Gilles, responsable d’Horizons à Marseille. Ça aurait été une connerie. Je leur ai conseillé de faire un gros meeting avant le premier tour, et en fonction des résultats un durant l’entre-deux tour. Parce que là, clairement, la campagne traditionnelle, on n’y est pas. »

« Comment faire campagne avec quelqu’un qui n’est pas dispo, s’interroge Sabrina Roubache-Agresti, présidente du comité marseillais à la réélection d’Emmanuel Macron. Je me suis dit que même si les choses ne se passent pas de manière classique, il fallait un truc collectif et un échange entre les gens. » Sabrina Roubache-Agresti a donc appelé à un « rassemblement » de tous les militants locaux, ce samedi à 17 heures à Marseille.

Un message vidéo

« Si on avait le choix, on aurait été heureux que le candidat soit là, reconnaît Jean-Pierre Serrus, maire LREM de La Roque d’Anthéron, petit village des Bouches-du-Rhône. Mais lors d’une réunion ce lundi avec ses soutiens et ses parrains, le président de la République nous a demandé d’être des ambassadeurs du candidat, compte tenu des événements. Ce samedi, l’idée est de réunir tous les présidents de comité de réélection d’Emmanuel Macron, les élus, les parrains, les militants d’Horizons, d’Agir… Il y aura des prises de paroles et la préparation d’une banderole. C’est l’occasion de tous nous rassembler. C’est l’intérêt des meetings. »

Et de concéder : « Bon, là, ce n’est pas un meeting mais on fait comme un meeting. Et il est prévu que le candidat délivre un message en vidéo. » « C’est important ce samedi de se retrouver, pour nous fédérer et qu’on discute tous ensemble, estime Alexandra Louis. Cela crée de la cohésion entre les relais de la campagne, et c’est ce qui fait qu’une campagne électorale marche. » L’occasion enfin d’afficher les nouveaux ralliements en cascade en provenance de la droite locale​.

Démonstration de force au Pharo

Une idée qui ne convainc pas tous les militants LREM des Bouches-du-Rhône. « C’est encore une initiative individuelle de Madame Roubache et on nous prévient après, peste la députée aixoise LREM Anne-Laurence Petel. J’émets quand même un sacré bémol là-dessus. Nous, avec les militants, on a des sorties d’écoles prévues toute cette semaine. On va être sur un marché le samedi matin et on va organiser après un pique-nique. Il y a des actions de partout qui sont organisées. Donc on va rester sur ce qu’on avait prévu. On ne va pas aller à ce rassemblement. Le président de la République serait venu pour un meeting, pas de problème, on serait venu. Mais là, on est dans une phase de rencontre avec des gens, d’aller au contact pour convaincre à la fois sur le programme et sur le bilan. Ça me paraît plus important que faire une démonstration de force. Donc non, on n’ira pas au Pharo. »

C’est en effet dans ce jardin public qui domine le port que ce rassemblement est pour l’heure envisagé, avec la possible présence de ministres. Un jardin où le président de la République avait déroulé en septembre dernier son plan pour Marseille. « Ce samedi, c’est l’occasion de rappeler depuis le Pharo aux Marseillais tous les engagements que le président avait pris là », estime la députée marseillaise LREM Claire Pitollat. En septembre dernier, après avoir sorti le carnet de chèques, Emmanuel Macron avait fait une ultime promesse, qu’il ne tiendra visiblement pas : celle de revenir à Marseille constater les effets de sa politique… au printemps, quelques semaines avant le premier tour.