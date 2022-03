Ils ont le regard davantage tourné vers la guerre en Ukraine que vers les émissions politiques. Résultat, à un mois du premier tour de l'élection présidentielle, la campagne ne prend toujours pas chez les jeunes. Selon la troisième vague de notre baromètre #MoiJeune2022 OpinionWay-20 Minutes-Ouest-France-Journaux de Loire*, publié ce mercredi, seuls 48 % des 18-30 ans sont certains d’aller voter le 10 avril. C’est un point de moins qu'en février. Et chez les 18-22 ans, l’intention de participer au premier tour tombe même à 37 %, contre 44 % en février.

La campagne intéresse malgré tout une majorité de 18-30 ans. 62 % très exactement. Mais là encore, c’est en baisse d’un point par rapport à février et un score égal au mois de janvier. « C’est très inquiétant, car normalement, à cette date, on observe un intérêt grandissant pour la campagne, note Bruno Jeanbart, vice-président d’OpinionWay. Mais les jeunes sont à l’image de l’ensemble des Français. Tout s’est arrêté net lorsque les Russes ont envahi l’Ukraine. » Dans le détail, la part des vingtenaires qui se disent « très intéressés » recule de cinq points, à 20 % contre 25 % en février, tandis que la part des « pas du tout intéressés » s’établit à 11 %, contre 9 % le mois dernier.

Les résultats de la troisième vague du baromètre #MoiJeune2022 OpinionWay-« 20 Minutes »-« Ouest France »-Journaux de Loire. - Statista

« La question de l’utilité du vote »

« Ce n’est pourtant pas l’offre politique qui manque », précise Bruno Jeanbart. 57 % des jeunes affirment en effet qu’un candidat représente leurs idées, un chiffre stable. Chez les 18-22 ans, on est même passé de 55 % à 60 % entre février et mars. Pour Bruno Jeanbart, la désaffection pour la campagne tient à « la question de l’utilité du vote ». En janvier, pour la première vague du baromètre, nous avions avait déjà évoqué le désamour des plus jeunes pour le vote et leur engagement politique par d’autres voies. Mais là il s’agit d’autre chose. « Après deux ans de Covid-19, on peut se demander si la guerre en Ukraine ne fait pas relativiser l’importance du vote, suppose Bruno Jeanbart. On se rend compte que nous vivons dans un monde où ce qui nous arrive ne dépend pas de la personne qui nous dirige. »

Les jeunes ne placent d’ailleurs que peu d’espoir dans cette élection. A la question « Penses-tu que ta situation personnelle s’améliorera si ton candidat favori est élu ? », les réponses sont très partagées. 51 % des 18-30 répondent par l’affirmative et 49 % pensent le contraire. Et plus ils vieillissent, moins ils sont optimistes, puisque 57 % des 18-22 ans pensent que leur situation pourrait d’améliorer, contre 42 % des 28-30 ans.

L’espoir des dernières semaines

Cette élection va-t-elle franchement intéresser les jeunes un jour ? « Oui, espère Bruno Jeanbart. On observe en général une très forte progression de l’intérêt dans les deux ou trois dernières semaines ». Et puis le calendrier va également aider. « Maintenant qu’Emmanuel Macron est officiellement déclaré, cela va jouer sur l’intensité de la présence de la campagne dans les médias​. Et nous allons aussi malheureusement nous habituer à la guerre en Ukraine, qui semble partie pour durer. Cela redonnera de la place à la campagne dans l’espace médiatique. »

* Baromètre #MoiJeune 2022 OpinionWay – 20 Minutes – Ouest France – Journaux de Loire réalisé du 25 février au 3 mars sur un échantillon de 1267 personnes représentatif de la population française de 18 à 30 ans selon la méthode des quotas.