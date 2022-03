C’est peu de dire que c’était attendu : Emmanuel Macron a enfin officialisé sa candidature pour un second mandat​. Il l’a fait dans une lettre publiée ce vendredi dans la presse quotidienne régionale. Et c'est le premier titre de ce treizième épisode du « Récap » présidentiel, le rendez-vous politique de 20 Minutes en vidéo. Un épisode à nouveau traversé par la guerre en Ukraine, qui occupe très largement l’actualité.

Il faut dire qu’Emmanuel Macron n’avait plus le choix : ce vendredi à 18 heures c’est la fin du dépôt des parrainages et des déclarations de candidature. Le Récap revient sur celles et ceux qui, finalement, seront de l’élection le 10 avril prochain, et sur ceux qui vont manquer l’élection, faute d'avoir réuni les 500 signatures d’élus ou d’élues nécessaires… souvent largement.

Enfin, cette semaine est marquée par la tenue du Salon de l’agriculture, porte de Versailles, à Paris. C’est un rendez-vous qui reste incontournable pour les candidates et candidats. Même dans le contexte de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron n’a pas totalement voulu faire faux bond aux agriculteurs, lors de l’inauguration du salon, samedi matin.