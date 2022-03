Le grand remplacement agite la campagne présidentielle : Eric Zemmour en est un fervent défenseur, et, plus récemment, Valérie Pécresse a employé cette expression lors de son premier grand meeting de campagne au Zénith de Paris. Avant de se défendre vivement d’adhérer à cette théorie.

Justement, qu’est-ce que c’est cette théorie, et d’où vient-elle ? Clémence vous explique comment le terme, apparu au tout début du XXe siècle, s’est propagé depuis 2010 et les raisons qui lui permettent de reprendre de la vigueur au cœur de la campagne dans ce nouvel épisode d’OMF Oh My Fake.

