Entre 2 et 3 % d’intentions de vote, c’est le peu qu’elle réussit à grappiller, pour le moment, dans les sondages. Malgré ce revers auquel elle ne s’attendait sans doute pas lorsqu’elle s'est lancée dans la course à l'Elysée, le 12 septembre 2021, la candidate socialiste n’a rien perdu de sa verve. Anne Hidalgo est offensive, déroule son programme sans gène de se réclamer d’une gauche de gouvernement pragmatique qui semble avoir déçu l’électorat de gauche. Elle ne lâche pas l’affaire, et les thèmes géopolitiques, qui vont probablement prendre le dessus sur cette campagne, pourraient être une carte à jouer pour celle qui jouit d’une stature internationale comme maire de Paris. Mais le chemin est long, immensément long avant l’Elysée, ou même une simple qualification pour le second tour.

Vous avez condamné l’intervention russe en Ukraine. Maintenant que la guerre est lancée, quelle doit être l’attitude de la France vis-à-vis de Moscou ?

L’attitude de la France doit être celle de la plus grande fermeté. La situation est d’une gravité inédite. La France et l’Europe doivent être au rendez-vous de l’Histoire et faire preuve d’unité. La réaction française doit s’inscrire totalement dans celle de l’Union européenne. Il faut des sanctions économiques fermes et immédiates : blocage des organismes de propagande russe, saisie des avoirs des proches du Kremlin, suspension de l’accès aux systèmes de virement financiers internationaux. Il faut aussi que l’Union européenne démontre toute notre solidarité, en fournissant à l’Ukraine le matériel militaire nécessaire pour faire face à ce conflit. Il en va de la défense de notre modèle démocratique et de la souveraineté des nations européennes dont l’Ukraine fait partie. Et nous ne devons pas laisser pas le peuple ukrainien seul. Nous devons nous préparer à l’accueil de réfugiés et il faudra accompagner matériellement et humainement les pays limitrophes. Nous devons aussi nous engager résolument vers l’Europe de la Défense dont la nécessité s’impose encore plus à la lumière de cette guerre.

Vous avez aussi dit qu’il n’y aurait pas de solution durable à ce genre de conflits sans diplomatie climatique, c’est-à-dire ?

La plupart des conflits sur la planète sont liés à l’appropriation des ressources. Beaucoup de conflits sont liés au contrôle de zones territoriales du monde où est produit, par exemple, le pétrole. Aujourd’hui, nous sommes à nouveau confrontés à une crise dans laquelle la question de l’énergie et de l’exploitation de ressources minières indispensables à la production d’énergie, y compris des énergies renouvelables, est très présente. Même s’il y a des raisons historiques à ce conflit, à la perception que la Russie a de l’Ukraine, je pense qu’il faut que la France reprenne le flambeau de la diplomatie climatique. Nous sommes, dans ce XXIe siècle, face à une nouvelle donne géopolitique avec d’un côté la Chine, d’un autre côté les Etats-Unis, et une Europe qui doit trouver sa place. Et dans cette Europe, la France a un rôle très particulier. Si nous abandonnons la question climatique, alors nous ne serons pas au rendez-vous de la résolution des conflits. Celui de l’Ukraine aujourd’hui, et d’autres qui viendront demain et qui seront liés à la question climatique.

Vous souhaitez, à terme, sortir complètement du nucléaire et investir dans les énergies renouvelables. Comment, concrètement, cela se traduirait-il ?

Plusieurs scénarios ont été mis sur la table, très bien renseignés par RTE (Réseau de transport d’électricité). J’ai choisi de privilégier le scénario qui propose de faire avec 100 % d’énergies renouvelables (EnR). L’objectif est d’y arriver d’ici 2050, mais je pense que ça peut être un peu après. Il faut viser et transformer profondément notre économie en la planifiant, ce qui n’a du tout été fait ces cinq dernières années. Aujourd’hui, au lieu d’être à 32 % d’EnR dans le mix énergétique, comme s’y était engagé Emmanuel Macron, nous sommes encore à 19 %. Alors, pourquoi ne pas sortir tout de suite du nucléaire ? Parce que nous en avons besoin, et parce que je suis pragmatique et que je ne veux pas un effondrement de notre économie, ni même d’une dépendance énergétique. Car l’énergie nucléaire reste structurante pour le pays et génère beaucoup d’emplois. La centrale nucléaire de Flamanville, qui va coûter 19 milliards d’euros, permettra un lissage, et permettra, aussi, de rendre cette évolution possible.

Mais à l’issue de la prolongation maximum possible de l’utilisation des réacteurs nucléaires actuels, comment, concrètement, sortir du nucléaire ?

Dans le même temps que nous prolongeons leur durée de vie, nous augmenterons la production des EnR. Avec le photovoltaïque qui permet une distribution et une production locale. Il existe aussi, aujourd’hui, des technologies qui permettent d’améliorer les conditions de stockage de ces EnR. Et puis il y a la question de l’éolien qui fait débat en raison de son impact sur l’environnement et sur les paysages. Mais, par exemple, en ce qui concerne l’éolien offshore, il faut y aller ! Dans les territoires d’outre-mer, il faut aussi en faire une priorité absolue pour qu’ils puissent devenir vraiment autonomes par rapport à l’énergie. D’ailleurs, lorsque l’éolien est géré par des collectivités et par des collectifs mobilisés, ça fonctionne. Car la population y est associée. Ce qui pose problème, c’est lorsque l’Etat mandate ou laisse des grandes entreprises, s’occuper de la transition vers les EnR.

Le Salon de l’agriculture ouvre samedi. En dix ans, la France a perdu 100.000 agriculteurs, et ça va empirer avec les départs massifs à la retraite. Il y a plusieurs obstacles à la reprise des exploitations par des jeunes : taille des parcelles, prix des terres… Quelles solutions vous proposez pour essayer de résoudre cette équation ?

Ma priorité, c’est l’installation des jeunes agriculteurs. Je veux donc réorienter les aides, notamment de la PAC et du Plan national stratégique, pour accompagner véritablement les installations. Comment ? En mettant en place un accompagnement sur la question foncière. En leur permettant aussi de bénéficier, quand ils reprennent une installation, des aides à la conversion de ces exploitations agricoles vers le bio ou le raisonné. Parce qu’aujourd’hui, on constate que les aides de la PAC vont essentiellement aux très grandes exploitations et que lorsqu’elles accompagnent la transition bio, les aides sont attribuées très, très tardivement.

Quand les agriculteurs font cette conversion, ils doivent pendant plusieurs années assumer leur quotidien seul, ce qui est quasiment impossible. Paradoxalement, c’est une situation que je connais bien aussi même en tant que maire de Paris, parce que nous avons eu à proposer à des agriculteurs des terres appartenant à la Ville de Paris. Nous avons décidé d’aider des jeunes agriculteurs à exploiter ces terres à condition de ne pas utiliser de pesticides pour ne pas polluer l’eau et nos nappes phréatiques, ces terres étant situées à proximité des cours d’eau qui servent à capter l’eau pour les Parisiens. Ce que me disent ces jeunes agriculteurs qui s’y sont installés, c’est que ces aides leur ont permis de tenir le délai tellement long avant d’obtenir les aides de la PAC.

Vous proposez un « Minimum jeunesse » : les aides sociales seraient accessibles dès 18 ans et plus seulement 25 ans. Vous dites que ce sera sous conditions de ressources. Mais quelles ressources : celles des parents ou du jeune ?

D’abord des parents, mais j’intégrerai un certain nombre de jeunes en rupture familiale. Ceux-là, on ne va pas leur demander de justifier des revenus des parents. Je ne vais pas vous donner là les conditions d’accès, parce que tout ça doit encore être travaillé et discuté aussi avec les organisations de jeunesse, mais je souhaite vraiment que ces aides puissent aussi aller aux enfants de la classe moyenne. Parce qu’ils sont souvent à l’écart des bourses, à l’écart de toutes les aides. Les enfants des catégories populaires et des classes moyennes – qui ont vraiment décroché dans notre pays – souffrent aujourd’hui d’une très, très grande précarité et ont besoin qu’on les accompagne avec cette aide. Ce sont souvent des jeunes qui, du coup, cherchent un petit boulot pour se payer leurs études. Mais le petit boulot, à un moment donné, devient aussi un problème dans la réussite des études. Il faut se donner la chance d’élever le niveau de qualification de notre jeunesse.

Vous affirmez fièrement représenter une gauche de gouvernement. Comment est ce qu’on fait pour défendre ce point de vue dans une campagne où il semble y avoir une prime à la radicalité ?

Prime à la radicalité, prime à la démagogie, où on peut dire n’importe quoi… Cette élection présidentielle en particulier est devenue un spectacle affligeant… Comment on fait ? Je pense qu’il faut tenir dans à la fois le sérieux, l’ambition et l’idéal. Je pense qu’il faut une gauche de gouvernement qui soit capable de faire les compromis nécessaires dans la société pour que les points de vue se rapprochent. Je suis féministe, je suis rentrée dans la vie politique par le combat féministe et je pense que la conquête des droits, la lutte contre les discriminations est essentielle. Bien sûr qu’il faut pousser et que la radicalité est extrêmement importante. Je suis quelqu’un de très radical, vu les décisions que j’ai prises.

Mais la gauche qui ne se complaît dans cette radicalité, elle n’accède pas au pouvoir. Ou si elle accède au pouvoir elle est incapable de chercher le dialogue avec les autres. Quand on gouverne, il faut aussi être capable de créer des consensus pour qu’on s’y retrouve. Pourquoi, par exemple, sur un sujet comme la question de la légalisation du cannabis, je propose une conférence de consensus ? Parce que c’est un sujet clivant. Or, le statu quo n’est pas possible, c’est ma conviction. Mais je sais que si on pose le sujet sur la table en disant « pour ou contre » il ne va rien se passer. Moi, je veux qu’il se passe quelque chose, que de nos contradictions et même de nos confrontations démocratiques, on puisse aller sur un chemin.

Vous parlez de rapprochement et de sortir des clivages… Vous vous revendiquez de la sociale-écologie… Pourquoi d’ores et déjà, ne pas opérer un rapprochement avec le candidat écologiste ?

Mais on l’a essayé ! J’ai mis tout mon poids il y a plus d’un an pour essayer d’obtenir ce rapprochement et de discuter à partir du fond. Je le fais tous les jours ici en tant que maire de Paris. J’ai essayé une deuxième fois quand, au mois de décembre, j’ai proposé une vraie primaire. J’ai pris cette responsabilité-là, y compris en prenant le risque de la perdre. J’ai proposé que tous ceux qui veulent gouverner ensemble se retrouvent devant les électeurs. Toutes les télés étaient d’accord, on aurait eu trois débats sur les orientations en décembre et janvier : qu’est-ce qu’on veut, qui on est, comment on gouvernerait, avec qui, et comment ? Je vous assure que ç’aurait été autre chose du point de vue de la dynamique pour la gauche.

Ça a été refusé. D’un côté, Jean-Luc Mélenchon n’en voulait pas parce qu’il est dans son obsession de faire disparaître le PS – lui qui pourtant a été très bien nourri par le PS – et veut aller au bout de son histoire à lui. Très bien. Et puis, du côté des Verts, ils l’ont refusé en disant qu’ils avaient déjà fait une primaire. D’accord, mais ce n’était pas une primaire ouverte à toute la gauche. Pourquoi ce manque de générosité à ce moment-là, alors qu’on aurait pu le faire ? Moi, je l’ai tentée et je continuerai toujours à rechercher ce rassemblement. Sans reniement ou renoncement de notre identité.

La porte n’est pas fermée ?

La porte n’est jamais fermée, mais enfin, là, on est quand même bien parti pour avoir une élection le 10 avril avec tous les candidats qui auront obtenu leurs parrainages. Yannick Jadot a obtenu les siens et moi aussi.