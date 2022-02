Depuis mardi matin, une lettre à en-tête de LR circule largement sur Twitter. Elle est signée par le secrétaire général du parti, Aurélien Pradié, et est adressée à un certain Clément Borioli. L’auteur de la missive annonce l’ouverture d’une « procédure disciplinaire » à l’encontre du destinataire au motif qu’il soutient « Monsieur Eric Zemmour dans le cadre de l’élection présidentielle des 10 et 24 avril prochains ».

Selon plusieurs partisans du parti Reconquête d’Eric Zemmour, il s’agirait d’une « procédure disciplinaire à l’endroit des maires qui parrainent Eric Zemmour. »

FAKE OFF

Si cette lettre a bien été écrite et envoyée par le parti Les Républicains, la vérité est différente de ce qu’expliquent les soutiens d’Eric Zemmour sur les réseaux sociaux. Contacté par 20 Minutes, le secrétaire général du parti LR Aurélien Pradié a fustigé l’idée selon laquelle il sanctionnerait un élu à cause d’un parrainage.

« Premièrement, il n’est pas possible pour ce membre [de LR] d’accorder un parrainage à un candidat », avance Aurélien Pradié. En effet, Clément Borioli n’exerce pas de mandat de maire ou d’élu au Parlement, par exemple.

Peu connu publiquement, Clément Borioli avait toutefois fait l’actualité lorsqu’il était porte-parole d’Homovox, un collectif homosexuel contre le mariage pour tous, en 2012. La même année, il rejoignait le parti Les Républicains. Depuis, le militant s’est installé sur l’île de Saint-Martin, où il a annoncé, en janvier dernier, devenir référent du parti Reconquête d’Eric Zemmour pour les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. « J’ai été conquis par le discours d’Eric Zemmour que j’ai pu rencontrer lors de ses vacances passées à Saint-Martin en fin d’année […]. Il incarne pour moi les valeurs que je veux défendre pour mon pays », expliquait-il le mois dernier au média local le 97150. Contacté par 20 Minutes, il n'avait pas donné suite à nos messages au moment de la publication de cet article.

Seulement voilà, au moment de rejoindre la campagne d’Eric Zemmour, Clément Borioli a continué à utiliser le logo du parti de LR pour ses communications, affirme Aurélien Pradié. « Nous lui avons demandé à plusieurs reprises d’arrêter de se faire passer sous l’étiquette "des Républicains avec Zemmour". Mais il ne semble pas avoir entendu le message », explique le secrétaire général du parti. Avant de conclure : « Cette procédure vise donc à l’exclure définitivement du parti, puisqu’il n’a pas encore osé le quitter. »

Pas de sanctions pour les maires qui soutiennent Zemmour

Dans sa lettre, Aurélien Pradié cite d’ailleurs l’article 5 du règlement intérieur du parti LR. Qui prévoit par exemple que « dans les trois mois qui précèdent […] toute élection nationale ou locale pour laquelle le mouvement présente un candidat ou une liste de candidats, le bureau politique peut prononcer la suspension ou l’exclusion de tout adhérent qui aurait enfreint les décisions prises par le mouvement en matière de candidature ou d’investiture. »

Pour ce qui concerne les élus qui ont adressé leur parrainage à un candidat autre que Valérie Pécresse, Aurélien Pradié affirme qu’ils en sont libres et qu’aucune sanction n’est prévue à leur encontre.

Encore loin de la barre des 500 signatures, Eric Zemmour dénonce néanmoins depuis plusieurs jours des pressions de LR et du PS pour que leurs élus ne le parrainent pas. « C’est très difficile, on se bat heure par heure. Il y a des pressions scandaleuses sur les maires. Ce serait un séisme démocratique que Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et moi-même, qui représentons 40 % de l’électorat, ne soyons pas au premier tour », a déclaré mardi Eric Zemmour dans le « Live Présidentiel » TF1 – 20 Minutes.

Parrain ou pas, le candidat a salué le soutien de Clément Borioli, ce mercredi, sur son compte Twitter.