Sur son compte Tiktok au presque 56.000 abonnés, le Bordelais Mattéo Ishak-Boushaki, 17 ans, donne son avis sur les 32 heures, la primaire à gauche et interviewe des candidats à l'élection présidentielle et des personnalités politiques. Dans sa dernière vidéo, il interviewe le maire de Bordeaux Pierre Hurmic (EELV) sur sa politique municipale. Son compte lapolitiquedemat traite quasi exclusivement de sujets politiques, sans cacher son penchant à gauche.

Il y a deux ans, pendant le confinement, Mattéo observe que sur TikTok, « les gens sont souvent d’extrême droite ou très très à droite. Comme cela m’intéresse de donner mon avis, que je ne voulais pas laisser le terrain à une seule "idéologie", je me suis lancé. »

Donner envie de s’intéresser à la politique

Dans le sillage d’HugoDécrypte sur TikTok ou de Gaspard G sur YouTube, il veut participer à la vulgarisation de la politique pour accrocher ceux que cela n’intéresse pas encore. « Je trouve ça très important qu’il y ait des jeunes qui parlent politique sur les réseaux sociaux, qui donnent leur avis, qui débattent », précise-t-il, marqué par les abstentions records des jeunes aux dernières élections municipales et régionales. « Je donne mon avis mais quand je fais une vidéo où je présente des idées ou un programme j’essaie d’être le plus neutre possible », estime Mattéo, qui adopte un ton très calme et posé dans ses posts.

Il espère rencontrer tous les candidats à l’élection présidentielle pour les interviewer et aimerait participer à des meetings pour donner à voir l’ambiance dans ses vidéos. Il a déjà interviewé Christiane Taubira et Yannick Jadot​, par exemple. « Certaines personnes ne pensaient pas avoir d’avis et elles se rendent compte qu’elles vont être d’accord ou non avec moi et se forger du coup un peu leur propre opinion », observe le jeune homme. Il a beaucoup de questions via son compte et il est ravi de voir que ses vidéos incitent des personnes non politisées à se renseigner davantage, notamment sur les programmes des élections à la présidentielle.

Né en fin d’année, il ne pourra pas participer lui-même au scrutin mais il aura peut-être incité certains de sa génération à s’inscrire sur les listes et à aller voter. Ce serait déjà pas mal pour Mattéo qui se voit bien mener des études en droit, en journalisme ou pourquoi pas en sciences politiques.