La sono crache What Am I de Snoop Dogg. Peut-être en hommage à la performance du rappeur à la mi-temps du Super Bowl dimanche. Ou plus certainement pour ambiancer les salariés de la SNCF groupés ce mercredi matin devant le siège de la région Ile-de-France, à Saint-Ouen, pour dénoncer la réorganisation du réseau Transilien​. Au total, entre 500 et 600 manifestants – selon un comptage au doigt mouillé contre un millier selon les organisateurs – sont présents au pied des belles façades en verre du bâtiment francilien à l’appel de SUD-Rail, mais aussi de la CGT et de FO.

« Est-ce que les camarades vous m’entendez ? », lance au micro un responsable de la CGT qui rappelle que la mobilisation du matin s’inscrit dans la « lutte contre le démantèlement des services publics de la SNCF en Ile-de-France ». Concrètement, et selon les calculs de SUD-Rail, cette réorganisation du Transilien revient à 133 gares transformées en "Point d’arrêts non gérés" (Pang) donc sans personnels ou dont les horaires d’ouverture seront réduits, avec pour conséquence la suppression de 338 postes.

« Il est bien Anasse »

Syndiqué SUD-Rail, Anasse Kazib, candidat à la présidentielle au nom de Révolution permanente – une dissidence du NPA –, est venu soutenir la mobilisation avec un peu de retard et sans tambour ni trompettes. Vêtu de noir et avec un sac à dos bleu et marron, il navigue entre les grappes des militants alors que des feux de Bengale viennent d’être allumés. « Il est bien Anasse », glisse un commercial de la SNCF syndiqué SUD, avant d’aller le saluer.

Anasse Kazib, en discussion avec des militants. - G. Novello

Pour le candidat de la gauche radicale, cette réorganisation est dans la « continuité de la casse du chemin de fer et de la préparation de l’ouverture à la concurrence ». D’ailleurs il porte dans son programme « l’annulation de toutes les réformes d’ouverture à la concurrence » ainsi que le contrôle ouvrier des entreprises de transports qui doivent être gérées « par celles et ceux qui font le service public du transport au quotidien ». Enfin il réclame la gratuité des transports pour assurer la transition écologique. Mais tout est lié selon lui, car cette dernière « ne peut pas se faire avec celles et ceux qui nous mettent dans cette merde-là ».

La trahison de la gauche

Dans son viseur notamment, la gauche de gouvernement. « Il n’y a rien à attendre de cette gauche institutionnelle qui a tant trahi le mouvement ouvrier, estime-t-il. C’est par en bas, par nos luttes, que nous pouvons agir. » De fait, assure Anasse Kazib, « l’élection présidentielle ne changera rien au système » puisque « les patrons ne vont pas se laisser déposséder des entreprises uniquement parce qu’on a mis un bulletin dans l’urne ». Mais une « candidature révolutionnaire qui est à 5 ou 10 % dans les élections, pour le pouvoir, pour le système, ce serait très inquiétant parce qu’on parle de gratuité des transports, d’augmentation des salaires. »

Les fumis sont de sortis. - G. Novello

Et pour atteindre ce score, Anasse Kazib vise les abstentionnistes qui « quand ils ont voté ont été trahis ». « Dans cette candidature qui est subversive, il y a la possibilité de mobiliser ces classes populaires qui s’abstiennent, notamment dans les quartiers populaires », estime-t-il. Et il souhaite balayer large. « On ne s’adresse pas uniquement à l’ouvrier en bleu de travail, on s’adresse à l’ensemble des exploités et des opprimés, trop longtemps délaissés par l’extrême gauche. » Le cheminot SUD, qui n’a néanmoins pas le soutien de son syndicat – « dans la fédé, certains sont d’accord avec lui, d’autres pas, donc on ne prend pas position », explique un membre du bureau fédéral – revendique ainsi la présence à ses meetings d’Assa Traoré et de membres du comité Adama. « Il faut s’adresser à cette première ligne et cette première ligne, elle n’est pas que blanche », conclut-il alors qu’un militant vient d’entamer une douce mélodie à la cornemuse.

Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins

Mais comme préalable, il faut les 500 fameux parrainages. « Ce barrage, il est pour les candidatures comme les nôtres, pour qu’elles ne puissent pas s’exprimer », dénonce Anna Kazib, qui refuse l’étiquette de candidature folklorique. « Aujourd’hui on est à 116 parrainages. On a vu plus de 8.000 maires. Il y a plus de 450 militants qui sillonnent la France depuis six mois. » Parmi ces militants, figure Yassine qui revient tout juste de Haute-Saône à la « recherche de signature ». Yassine est chauffeur de bus la RATP, syndiqué CGT, et s’est rapproché d’Anasse Kazib lors de la grande mobilisation contre la réforme des retraites. « En fait on est cousins mais comme on est une grande famille, je le voyais une fois dans l’année. Je savais qu’il passait aux Grandes Gueules de RMC, mais je ne savais même pas qu’il militait activement. »

Et à l’entendre, partir en quête d’un parrainage pour Anasse Kazib revient à chercher un cèpe dans les bois après un mois de sécheresse. « Je suis allé à Dijon en train et ensuite un sympathisant m’a pris en voiture pour aller à Luxeuil-les-Bains où nous avons loué un Air BnB car il n’y avait personne pour nous héberger. » Yassine cible les petites mairies, les grandes communes étant gérées par des maires politisés. Il établit ainsi un planning en fonction des horaires d’ouverture des mairies mais parfois ça ne suffit pas. « Il arrive que le maire ne soit pas là alors on doit se rendre chez lui en trouvant son adresse dans les pages blanches. »

Absent des plateaux télé

« La plupart du temps, nous sommes bien accueillis, enchaîne l’agent RATP. Les gens sont touchés qu’on fasse le déplacement ». Mais ce n’est pas pour autant que Yassine obtient la fameuse signature, lui qui en a gratté quatre au fil de ses pérégrinations en Côte-d’Or, dans l’Essonne ou encore en Eure-et-Loir. « La plupart des maires refusent car ils ont peur, soit parce qu’ils craignent de ne plus toucher des subventions du département ou de l’intercommunalité, soit parce qu’ils ne veulent pas parrainer un candidat issu de l’immigration dans leur commune où l’extrême droite fait des scores importants. »

📣 Le dernier tableau CSA du 1/01 au 13/02.

L’écart est encore plus incroyable, 5min en tout pour ma candidature, Lassalle avant dernier est à 1h42, Zemmour 148h ou Taubira qui a 50 parrainages de moins que moi mais a 384 fois plus de temps d’antenne soit 32h. #OuEstAnasse pic.twitter.com/zNDTNKaKVI — Anasse Kazib (@AnasseKazib) February 16, 2022

Or obtenir des parrainages est d’autant plus difficile que la notoriété d’Anasse Kazib est faible. Yassine admet que les soutiens qu’il a obtenus sont des « signatures démocratiques » de maires qui ne connaissaient pas le syndicaliste SUD. C’est pourquoi ce dernier réclame une meilleure exposition médiatique. « Sur le mois de janvier, selon les données du CSA, je suis le dernier de tous les candidats, j’ai parlé 2’40. Par exemple, Taubira, qui a 50 parrainages de moins que moi, a parlé 11 heures ! Et Zemmour, 33 heures alors qu’il n’a que le double de parrainages de moi. » Mais dans ce « black-out médiatique total », Anasse Kazib y voit matière à espérer : « Si on nous invisibilise autant, c’est qu’on les dérange quand même un petit peu. »