Les Français, et particulièrement les jeunes, iront-ils voter le 10 avril prochain ? A moins de deux mois du premier tour de l'élection présidentielle, ce n’est pas gagné. Seuls 49% des jeunes sont en effet pour le moment certains de se déplacer vers les isoloirs, selon notre baromètre #MoiJeune2022 OpinionWay – 20 Minutes – Ouest France – Journaux de Loire*. Et ce chiffre tombe à 44 % chez les 18-22 ans. Pourtant, « le fait d’avoir une voix qui compte autant que celle de n’importe qui, c’est quand même un sentiment fort quand on sort de l’adolescence », plaide David, qui a pu voter pour la première fois lors de l’élection présidentielle de 2007. Comme toutes les premières fois, le premier vote peur laisser un souvenir marquant. Nous avons donc demandé à nos internautes de nous livrer leurs souvenirs.

« J’avais pris par erreur la carte d’électeur de ma mère et je me suis fait refouler. La honte », rit jaune Anita. Il faut dire qu’élire un représentant de la nation, c’est un peu plus codifié qu’une panière qui passe entre les tables pour l’élection des délégués de classe. Alors quand fait face aux assesseurs pour la première fois, on peut se sentir tout petit. « Très intimidé, je ne savais pas comment faire. Deux personnes plus âgées m’avaient tout expliqué », se souvient Jean-Claude, 74 ans. Arthur, lui, avait « peur sur des choses bêtes : la couleur du stylo que je devais utiliser pour émarger, la manière dont je devais plier mon bulletin pour faire rentrer dans la minuscule enveloppe, savoir si je devais poser mon bulletin sur la fente avant que l’assesseur appuie pour le faire tomber ou si je devais attendre qu’il ouvre la fente pour mettre mon bulletin. »

« Aller au combat, le bulletin à la main »

Mais ce que retient surtout ce primo votant de 2017, c’est un sentiment de « fierté » et la chance d’avoir pu « inaugurer [son] devoir de citoyen et honorer la démocratie par élire la personne qui sera tout en haut ». Les mots sont forts, et l’on comprend pourquoi quand le jeune homme précise qu’il avait activement participé à la campagne. Mais sans être militant, on peut suffisamment croire en un candidat pour avoir « le sentiment d’aller au combat, le bulletin à la main », comme Doune, qui a voté pour la première fois en 2012.

Hasard des années de naissance, certaines premières fois correspondent à des élections particulièrement marquantes de notre histoire politique. Pour ces primo électeurs se greffe alors un petit sentiment de « J’y étais ». Yves, 79 ans qui se dit « toujours aussi fier d’avoir voté pour le général de Gaulle quand il avait 21 ans en 1965, lorsque pour la première fois, le président était élu par le peuple ». [Avant la réforme constitutionnelle de 1962, le président de la République était élu par un collège de grands électeurs.] Jean-Michel, lui, se revoit avec émotion participer à la victoire de François Mitterrand en 1981. Le premier président de gauche et « la joie pour tous les ouvriers ».

« Quarante et un ans après, je n’ai toujours pas digéré »

Cette élection a en revanche laissé un goût amer à Mireille, qui avait 24 ans en 1981. Electrice de droite, elle tentait de faire bonne figure avec son mari au milieu des habitants réunis dans le bar de son petit village de la Dôme. « Les gens voulaient fêter ça et nous voilà embarqués avec notre fille pour un repas dans une auberge. Nous avons dû rester discrets sur nos opinions politiques pendant tout le dîner. Et au moment de l’addition, il a fallu diviser entre le nombre de personnes, dont notre fille, qui n’avait évidemment pas consommé d’alcool. Quarante et un ans après, je n’ai toujours pas digéré ni l’élection de Mitterrand, ni l’addition bien salée. » Que de souvenirs !

* Baromètre #MoiJeune 2022 OpinionWay – 20 Minutes – Ouest France – Journaux de Loire réalisé du 28 janvier au 4 février sur un échantillon de 1191 personnes représentatif de la population française de 18 à 30 ans selon la méthode des quotas.