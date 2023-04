Les résultats sont sans surprise. Trois députés sortants ont été réélus dimanche, au second tour de législatives partielles dans des circonscriptions des Français établis à l’étranger. Les taux de participation ont été bas, pour ces scrutins à faible enjeu.

Dans la 8e circonscription, qui regroupe plusieurs pays du pourtour méditerranéen, dont Israël, l’Italie, la Grèce et la Turquie, le sortant apparenté LR Meyer Habib a récolté 53,99 % des voix, contre 46,01 % pour la macroniste Deborah Abisror de Lieme, selon les résultats provisoires disponibles sur le site du ministère des Affaires étrangères. Il a même creusé l’écart face à sa concurrente, qui était déjà en lice au second tour en juin dernier et avait alors obtenu 49,42 % de suffrages.

Victoire d’un proche de Nétanyahou

Meyer Habib est un proche du Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou. Le Conseil constitutionnel avait annulé son élection de juin après avoir constaté des « irrégularités » et des « manœuvres » de ses sympathisants « de nature à altérer la sincérité du scrutin ».

Dans la 2e circonscription, qui regroupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, la sortante macroniste Éléonore Caroit a récolté 62,44 % des voix, l’emportant sur le candidat LFI de la Nupes Christian Rodriguez (37,56 %), qu’elle avait déjà battu en juin. Éléonore Caroit, qui avait alors décroché 57,42 % des voix, a elle aussi progressé.

Dans la 9e circonscription, des Français établis au Maghreb et en Afrique de l’Ouest, le sortant écologiste et candidat de la Nupes Karim Ben Cheikh, qui avait fini très loin devant au premier tour, l’a emporté avec 67,65 % des suffrages face à la candidate macroniste Caroline Traverse.