Un visage souriant. A 26 ans, Louise Morel a été élue dimanche soir députée de la sixième du Bas-Rhin. La représentante de la majorité présidentielle l’a emporté dans le canton de Molsheim-Obernai face au candidat du Rassemblement National Jean-Frédéric Steinbach, avec 57,9 % des voix. Philippe Meyer, le député sortant Les Républicains arrivé en troisième position dimanche dernier avec 20,4 % des voix, avait appelé à faire barrage au RN.

Mais qui est cette nouvelle élue, qui ne sera pas la plus jeune à siéger au Palais-Bourbon ? Déjà, la nouvelle députée sort d’une famille politisée. Sa mère, Alice, est maire de Bellefosse depuis… 1977 ! Elle était alors la plus jeune maire de France à 21 ans !

« Mon élection récompense le travail des dernières semaines »

Louise, elle, était déjà porte-parole des Jeunes Démocrates, un mouvement qu’elle rejoint après l’élection d'Emmanuel Macron en 2017. Diplômée de l’IEP de Strasbourg et de l’Essec, elle a étudié en Australie et à Singapour et a été stagiaire à l’ambassade de France au Kenya. Après ses études, elle rejoint à Paris une entreprise de conseil spécialisée dans l’agroalimentaire. Au cours du premier quinquennat, elle a aussi été l’assistante parlementaire du député Thierry Michels, qui ne s’était pas représenté dans la 1re circonscription du Bas-Rhin.

« Mon élection récompense le travail des dernières semaines », a apprécié dimanche la nouvelle députée au micro de France 3. « Qu’est-ce que je ferai à l’Assemblée ? J’aimerais beaucoup m’intéresser aux questions économiques ». Ou les sujets environnementaux, de mobilité et de solidarité inter-générationnelle, ses autres points d’intérêt.

