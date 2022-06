Il y a des scrutins qui se jouent dans un mouchoir de poche. C’est le cas dans la 5e circonscription de l'Essonne, où le mathématicien Cédric Villani a été battu au second tour des élections législatives ce dimanche. Il a recueilli avec 49,9 % des voix. Cédric Villani, après avoir pris ses distances avec LREM, avait rejoint la Nupes pour se lancer à la reconquête de cette circonscription.

Mécontent de cette dissidence, la majorité présidentielle avait choisi d’envoyer Paul Midy (Ensemble !) face à lui. Méconnu du grand public, il est directeur général de Renaissance et ex-directeur de campagne de Benjamin Griveaux et d’Agnès Buzyn lors des municipales parisiennes de 2020. Ce dimanche, Paul Midy a récolté 50 % des voix, soit 19 de plus que son adversaire.

Découvrez les résultats du second tour des législatives 2022 par ville, département et circonscription sur 20minutes.fr.