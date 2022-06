L’heure de vérité approche : Emmanuel Macron aura-t-il une majorité à l’Assemblée nationale ? Et, si oui, relative ou absolue ? Afin d’avoir une « majorité forte », Emmanuel Macron et son camp ont largement dramatisé les enjeux dans cet entre-deux-tours. Evidemment, la Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale) ne manque pas de railler ce qu’elle considère une marque de « panique » devant la crainte de la défaite. C’est le premier point de ce 21e et avant-dernier « Récap » de la campagne de 20 Minutes en vidéo.

Dans le même temps, la majorité présidentielle a eu bien du mal à définir -l’a-t-elle vraiment définie ?- une position face à la soixantaine de circonscriptions où le second tour verra s’affronter la Nupes et le RN. Deux mois après avoir réclamé le front républicain pour faire réélire Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, Ensemble ! s’est un peu plus fait prier pour être un peu claire quand c’est elle qui est éliminée. L’enjeu est d’importance : le RN pourrait avoir des dizaines et des dizaines de députés et députées.

Enfin, la Nupes tente de faire comprendre que la majorité est toujours possible. Malgré son résultat sans doute un brin en dessous de celui attendu, la coalition de gauche est au second tour dans environ 400 circonscriptions. Jean-Luc Mélenchon en appelle une nouvelle fois aux jeunes, mais la Nupes parle aussi d’un prétendu programme d’austérité caché d’Emmanuel Macron. Ensemble ! crie à la fake news dans un entre-deux-tours à l’ambiance délétère.