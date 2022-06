En 2017, la majorité présidentielle avait remporté neuf des dix circonscriptions de la Haute-Garonne lors des élections législatives. Cinq ans après, elle se retrouve très chahutée par les candidats Nupes.

Le pari gagné de la Nupes

La Nupes avait affiché dès le début de la campagne son ambition d’avoir des candidats partout au second tour en Haute-Garonne. Elle a réussi son pari en les qualifiant tous. Au niveau départemental, elle arrive même en tête en réunissant plus de 30 % des voix exprimées, devant Ensemble ! (27 %) et le Rassemblement national (16,17 %).

Dans huit circonscriptions, elle vire même en tête. Dans ces duels, elle devance parfois largement les candidats de la majorité présidentielle. C’est le cas dans la 1ʳᵉ où Hadrien Clouet (39,79 %) obtient 11 % de plus que Pierre Baudis (Ensemble !), pour Anne Stambach (37,25 %) dans la 2e devant le sortant Jean-Luc Lagleize (Modem à 26,81 %), Christine Arrighi (39,77 %) dans la 9e devant la sortante Sandrine Mörch (25,25 %). Dans la 4e, François Piquemal obtient plus de 46 % des voix, le double de Marie-Claire Constans (Ensemble). Dans la 7° circonscription, le Nupes Christophe Bex (30,68 %) a 4 points d’avance sur la sortante Elisabeth Toutut-Picard. Seuls les députés de la majorité présidentielle, Monique Iborra (30,27 %) dans la 6°, et Jean-François Portarrieu (28,91 %) dans la 5° arrivent en tête dans leurs circonscriptions.

Participation en hausse à Toulouse

A Toulouse, la participation sur l’ensemble des 265 bureaux de vote est de 52,7 % pour ce premier tour des législatives, avec 138.152 votants. Elle est en hausse comparé à 2017 où 48,39 % des inscrits s’étaient rendus aux urnes.

Deux grands perdants

Deux chefs de partis du département ont été défaits. Laurence Arribagé, la patronne des Républicains, n’est pas parvenue à se hisser au second tour dans la 3e circonscription pour prendre sa revanche sur la députée sortante Corinne Vignon (Ensemble !). Elle termine troisième à 16,10 % des suffrages. Même classement dans la 5e circonscription pour Julien Léonardelli, le leader du RN, éliminé malgré un score honorable de 24,64 %.

Le PS remporte la primaire à gauche du Comminges

Dans le Comminges, l’unique député socialiste sortant, Joël Aviragnet vire en tête avec 28,67 %. Dans cette 8e circonscription, celui dont la directrice de campagne n’est autre que Carole Delga, remporte donc sa primaire à gauche contre l’écologiste Annabelle Fauvernier (17,53 %), soutenue par tous les autres partis de la Nupes. Le sortant affrontera le candidat RN Loic Delchard qui a recueilli 21,84 % des suffrages.

