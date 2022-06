C’est comme si son départ controversé des Républicains pour rejoindre le gouvernement et les récentes accusations de viol à son encontre n’avaient absolument aucun effet sur les habitants de l’Ain. Damien Abad a en effet survolé ce dimanche la 5e circonscription de l’Ain, en obtenant 33,4 % des voix, soit à peine moins que ses 35 % en 2017. Il compte surtout 10 points de plus que son adversaire au second tour dimanche prochain, la candidate de la Nupes Florence Pisani (23,5 %).

Avec respectivement 19,7 % et 9,9 %, Joëlle Nambotin (Rassemblement national) et Julien Martinez, investi de dernière minute par LR en raison de « la trahison » de l’ex-patron des députés du parti à l’Assemblée nationale, sont quant à eux hors course. Pas de vote sanction donc et un ancrage local toujours aussi fort pour celui qui est député depuis 2012 dans la région d’Oyonnax.

« Il faut désormais avancer sereinement et avec détermination »

Devant la mairie de cette ville, qui a rarement attiré autant de médias que dimanche soir, le ministre de la Solidarité, de l’Autonomie et des Personnes handicapées a livré sa première réaction. Il a reconnu être « touché » par ce vote massif en faveur de sa candidature.

Ces résultats sont très encourageants et ils méritent d’être confirmés dimanche prochain. Il faut mobiliser les électrices et les électeurs pour faire barrage à ce projet de la France insoumise qui est un projet de risques, de menaces et de danger pour la France. Il faut désormais avancer sereinement, avec détermination, et montrer que l’enjeu aujourd’hui, c’est d’engager des réformes. Et pour cela, on a besoin de députés qui œuvrent dans cet engagement de réformes et qui ne bloquent tout. »

S’il n’a guère bénéficié, ces dernières semaines, de « la sérénité » qu’il évoque, Damien Abad a en tout cas signé un premier tour de force sur ses terres.