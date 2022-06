Martine Wonner ne sera plus exclue d’aucun groupe à l’Assemblée Nationale. La députée sortante, ex- La République en marche, a été éliminée dès le premier tour des élections législatives ce dimanche. Dans la 4e circonscription du Bas-Rhin, elle n’a pu faire mieux que la 5e place avec 5,38 % des voix selon les résultats complets. Loin derrière Françoise Buffet (Ensemble, 31,38 %) et Imene Lahmeur (Nupes, 17,15 %). La représentante du Rassemblement National Virginie Joron a raté le deuxième tour pour… 21 voix (17,10 %).

La médecin psychiatre avait créé son parti « Ensemble pour les libertés » en septembre 2021. Une nouvelle étape pour celle qui s’était opposée à sa famille politique d’origine depuis le début de la crise sanitaire. En mai 2020, elle avait ainsi été la seule du groupe LREM à voter contre le plan de déconfinement du gouvernement, déplorant l’absence d'« un parcours de soins adapté ». Choix qui lui avait valu l'exclusion.

Puis l’ancienne directrice médicale avait aussi pris la porte du groupe Libertés et territoires, avant donc de lancer son association. Depuis, elle s’est signalée par ses positions contre les vaccins à ARN Messager et son soutien au traitement du Covid-19 via l’hydroxychloroquine, le médicament conseillé par le professeur Didier Raoult.

« Ce résultat est très décevant. Les personnes ne votent pas pour les candidats mais pour les partis », a regretté Martine Wonner sur France 3. Sans baisser les bras pour la suite de sa carrière politique. « Je vais passer du temps à consolider mon parti. La vie continue. »