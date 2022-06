Sur fond d’une abstention record estimée autour de 52,5 %, la Nupes et la majorité présidentielle sont au coude à coude au premier tour des élections législatives avec environ 26 % des votes, selon Ifop-Fiducial. C’est le Rassemblement national qui se positionne comme la 3e force politique avec près de 20 % des suffrages.

Les premières projections des 577 sièges donnent un avantage à la majorité sortante réunie sous l’étiquette Ensemble !, avec une fourchette de 260 à 300 sièges, devant la gauche (LFI, PCF, PS et EELV) rassemblée sous la bannière Nupes (150 à 208), selon l’institut Harris.

LR ne sera plus le premier groupe d'opposition

Les candidats du Rassemblement national (18,5 % à 19,8 %) n’ont pas réussi à capitaliser sur la dynamique de Marine Le Pen à la présidentielle, qui avait engrangé plus de 40 % des voix au deuxième tour. Cantonné à huit élus en 2017, le contingent de députés RN devrait cependant être nettement plus étoffé cette fois, et compter encore dans ses rangs Mme Le Pen, donnée largement en tête dans sa circonscription du Pas-de-Calais (autour de 55 %).

A l’inverse, dans le sillage de la lourde chute de sa candidate Valérie Pécresse à la présidentielle, LR (11,6 % à 14 %) devrait perdre sa place de premier groupe d’opposition à l’Assemblée nationale.

Carte des résultats du premier tour des élections législatives 2022

Notre carte de France interactive, disponible sur notre site et ci-dessous, vous permet de consulter les résultats du premier tour des élections législatives, disponibles à travers la France pour votre région, votre département, votre circonscription et votre commune. Vous pourrez également utiliser le moteur de recherche pour savoir quel candidat est arrivé en tête dans votre circonscription.

Les résultats du premier tour des élections législatives 2022 par ville

Les résultats du premier tour des élections législatives 2022 par région

Le second tour aura lieu le 19 juin

Contrairement à l'élection présidentielle, le second tour des élections législatives aura lieu dans une semaine. Les candidats qualifiés pour le second tour ne disposeront que de cinq jours pour faire campagne et convaincre les électeurs n'ayant pas voté pour eux au premier tour.