C’est la petite musique qui monte, qui monte : Emmanuel Macron et la majorité présidentielle sont-ils en train de passer à côté de leur campagne législative ? A moins d’une semaine du premier tour, les indicateurs ne semblent plus tout à fait au beau fixe dans la macronie. Un évènement en soi tant depuis vingt ans, et la concomitance de la présidentielle et des législatives, la campagne d’élection des députés et députées est une promenade de santé pour le camp qui vient de remporter l’Elysée. Pas cette année : en cause, le silence relatif du président et de son nouveau gouvernement, qui peine à donner le ton de son second mandat. La formule d’Emmanuel Macron (« Ce peuple nouveau, différent d’il y a cinq ans, a confié à un Président nouveau un mandat nouveau ») lancée lors de son investiture… il y a déjà un mois, ne semble pas vraiment se concrétiser dans les faits.

A part pour ceux et celles dans une circonscription très tranquille, l’inquiétude monte un brin chez les candidats et candidates de la majorité. « C’est sûr qu’ils aimeraient être aidés par une dynamique nationale, souffle un collaborateur du MoDem, le parti de François Bayrou. On leur a dit '' mettez la photo de Macron sur vos affiches et vos tracts, et vous serez portés par la dynamique nationale'' et en fait… Y’a pas de dynamique. Ils se sentent un peu lâchés. » Et ce même collaborateur d’expliquer la peur de certains candidats ou candidates à l’heure ou les professions de foi vont arriver chez les électeurs et électrices. « Quand ils vont faire le comparatif entre la profession de foi de la Nupes qui promet la lune et celle d’Ensemble plus raisonnable c’est sûr qu’on paraît moins disant. »

Tout va très bien, tout va très bien

En « on », pourtant, tout va très bien pour les candidates de la macronie. Dans le Puy-de-Dôme, Valérie Thomas ne ressent « pas du tout » les effets de la non-campagne au niveau national. « Les cinq candidates de la majorité dans le département sont très actives sur le terrain : tractages, boitages, marchés, réunions publiques… » « Les polémiques ne nous atteignent pas », assure de son côté la députée varoise Valérie Gomez-Bassac. La polémique sur la nomination au gouvernement de Damien Abad, accusé de viol par deux femmes ? Pas entendu parler. La semaine difficile du gouvernement après la mauvaise gestion des flux de supporteurs et supportrices au Stade de France pour la finale de la Ligue des champions ? Pas tellement plus. « Ça ne nous fait pas du bien, c’est certain », lâche tout de même Isabelle Florennes, mais c’est une députée francilienne et donc plus directement touchée. Car globalement, elle affirme « ne pas vivre sur le terrain ce qu’elle lit dans la presse nationale » sur la campagne d’Ensemble.

Les sondages ne racontent pas la même histoire. Ensemble, la coalition qui rassemble les partis macronistes, végète entre 28 % et seulement 24,5 % au premier tour, contre 32 % en 2017. Elle est au mieux au coude à coude avec la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES) formée par la gauche… et le plus souvent un peu derrière. A tel point que désormais « le scénario où Ensemble n’a pas la majorité absolue à l’Assemblée nationale est tout à fait envisageable », prévient Mathieu Gallard, directeur d’études chez Ipsos. Même une victoire de la NUPES « qui est encore une hypothèse très peu probable à cette heure n’est plus inenvisageable comme il y a un mois. Un déplacement de seulement quelques points au premier tour et de mauvais reports au second et ça pourrait survenir. »

Joue-la comme Giscard

Cette situation s’explique par la quasi-absence de campagne nationale de la majorité, d’ailleurs dénoncée par les oppositions : « On a l’impression que la stratégie c’était de faire en sorte que la campagne ne prenne pas, que ce soit juste une élection de confirmation », analyse Mathieu Gallard. Sauf que quand on ne parle pas programme, alors l’actualité est faire de polémiques : l’affaire Abad, l’affaire du Stade de France… ont dominé les premières semaines du nouveau gouvernement. Par ailleurs, la situation économique est mauvaise, l’inflation grimpe toujours « et il y a une demande forte de solution sur ce sujet de la part de l’électorat. Et la gauche lui offre un programme avec des propositions là-dessus. Est-ce qu’elles sont crédibles ? Ce n’est pas tellement la question, en tout cas ça occupe l’espace », cingle le sondeur.

C’est bien ce constat qui a commencé à faire évoluer la stratégie macroniste. La semaine dernière, la majorité a lancé sur les réseaux sociaux une campagne anti-NUPES intitulée « Nous ne sommes pas dupes » (il y a un jeu de mot, si jamais). « Si c’est une prise de conscience de notre situation tant mieux mais ça n’est pas suffisant », expliquait le collaborateur MoDem cité plus haut. Désormais, même Patrick Mignola, le président du groupe MoDem à l’Assemblée dit craindre « un accident électoral ». L’Elysée fait même passer le message que le président pense qu’une défaite n’est « pas impossible ». Vraie crainte ou tactique pour remobiliser son propre électorat ? Peut-être un peu des deux.

Remarquons tout de même qu’Emmanuel Macron mouille un peu plus la chemise en multipliant les déplacements : Marseille sur l’éducation et Cherbourg sur l’hôpital la semaine dernière. D’après Le Point, le chef de l’Etat devrait être à Gaillac, dans le Tarn, jeudi. « Il faut que le président y prononce son discours de Verdun-sur-le-Doubs », aurait chuchoté un ponte de la majorité à l’hebdomadaire. Une référence au discours sur « le bon choix basé sur le bon sens » de Valérie Giscard d’Estaing, à quelques semaines des législatives de 1978, annoncées perdues pour la droite à l’époque et finalement gagnées de peu. C’est dire si Emmanuel Macron joue gros dans les prochains jours.