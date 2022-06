Juin 2017, campagne des élections législatives. Souvenez-vous : c’était l’attaque des clones. Sur tous les panneaux électoraux de France et de Navarre, étaient apparues ces affiches semblables : d’un côté le candidat ou la candidate de La République en marche, de l’autre le président fraîchement élu, Emmanuel Macron, au même niveau, sur fond bleu ciel uni. Résultat des courses : 356 députés et députées, en grande partie jamais élues voire inconnues avant. Un succès, à tel point qu’une blague tournait souvent à l’époque : même une chèvre aurait été élue, tant qu’il y avait une photo d’Emmanuel Macron sur son affiche.

Une affiche type de La République en marche en 2017. (archives) - Damien MEYER / AFP

En sera-t-il de même cette année ? Emmanuel Macron vient d’être réélu président de la République mais la situation politique n’a pas grand-chose à voir et paraît peu lisible. Pour la première fois depuis l’instauration du quinquennat et l’inversion du calendrier électoral (la présidentielle avant les législatives) un président qui avait une majorité à l’Assemblée est réélu. Ainsi les élus et élues de la vague macroniste sont cette fois sortants, et l’image du président de la République est peut-être un peu moins porteuse qu’il y a cinq ans. Dans les faits, l’armée des clones a tout de même changé.

Richard Ferrand s’étonne

Outre un changement – heureux – de pack graphique (au revoir le bleu ciel uni) il n’est plus si rare de croiser une affiche d’un candidat ou d’une candidate de la majorité sans photo d’Emmanuel Macron. C’est le cas par exemple de Julien Bargeton, candidat à Paris. Idem pour Laure Miller, dans la deuxième circonscription de la Marne. Bien sur, la phrase « la candidate officielle d’Emmanuel Macron » est écrit en gros caractère mais le changement est notable. Si notable que Richard Ferrand, qui tire les ficelles de la campagne législative des macronistes, s’en est ému.

Très belle distribution de tracts à l’école 29 rue Servan, l’accueil des parents d’élèves est toujours agréable le matin « Bon courage pour les élections, je vote pour vous ! » Première phrase de la journée. On continue les actions ! pic.twitter.com/u6lB7NX6tt — Julien Bargeton (@JulienBargeton) June 2, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



À Reims, (#Circo5102) deux candidates se réclament de la majorité présidentielle. D’un coté, la députée sortante @ainakuric qui n’a pas été réinvestie. De l’autre, @Laure_Miller qui a obtenu l’investiture LREM quelques semaines après s’être vu refuser celle de LR. @libe pic.twitter.com/ScsfQuomLg — Sacha Nelken (@SachaNelken) June 2, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Dans un message envoyé le 12 mai dans la boucle Telegram des candidats et candidates Ensemble, le président de l’Assemblée nationale a dit son « étonnement en découvrant sur les réseaux sociaux que de nombreux candidats omettent de faire figurer le visage et/ou le nom du président de la République sur leurs affiches de campagne ». « Omettre cette identification est à cet égard une erreur qui peut mettre en péril chaque candidature et donc la constitution d’une majorité solide », poursuivait-il.

Mobilisation

La plus grande partie des candidats et candidates de la majorité semble d’accord avec cette idée. « On le met presque tous, à quelques exceptions près », note Isabelle Florennes, députée sortante MoDem de Nanterre-Suresnes. « L’enjeu c’est d’abord de mobiliser notre électorat. Et notre meilleur atout, c’est le soutien du président », juge Maud Bregeon, qui tente sa chance dans les Hauts-de-Seine, à Antony, et a mis Emmanuel Macron sur son affiche « à la même taille » qu’elle. « Bien sur je me présente comme Maud Bregeon, mais je mets tout de suite en évidence que je suis de la majorité présidentielle. » « C’est une question de clarté, je compte défendre le programme du président ! », affirme Valérie Thomas, députée sortante du Puy-de-Dôme, qui pense toujours qu’avoir la photo d’Emmanuel Macron sur son affiche est « un vrai booster » pour sa campagne.

Cinq ans après avoir été élus et élues sur son nom, s’en référer de nouveau à l’omniprésente image du président, n’est-ce pas la marque d’un échec de l’implantation des sortants et sortantes de La République en marche et du MoDem ? Pensez donc ! Valérie Gomez-Bassac, députée LREM sortante du Var, est fière d’afficher Emmanuel Macron « car je n’oublie pas que j’ai été élue grâce à lui » mais précise que cette année elle a aussi le soutien « de nombreux maires de ma circonscription, de tous les partis sauf les extrêmes ». Idem pour Isabelle Florennes, si bien implantée dans sa circonscription qu’elle a le soutien du maire LR du Suresnes et n’a même pas de candidat de droite face à elle.

La députée MoDem voit une erreur d’analyse chez celles et ceux qui font le choix de ne pas afficher Emmanuel Macron. « Il ne faut pas gommer son engagement. Et puis regardez, les autres ne se privent pas de mettre Mélenchon, Le Pen et Zemmour sur leurs affiches. » Valérie Thomas est moins dure que les autres, jugeant que « même si les élections législatives sont nationales chaque circonscription est dans une situation différente ». Elle préfère que chacun soit libre et qu’il n’y ait pas de règle absolue. « Je comprends très bien qu’un ministre n’affiche pas le président. Ou qu’on fasse ce choix-là dans une circonscription où le contexte est moins favorable… » Julien Bargeton, cité plus haut, qui n’affiche pas Emmanuel Macron, est candidat dans la sixième circonscription de Paris… Où la gauche a obtenu 58 % des voix le 10 avril. Son 12e meilleur score en France. Ceci explique peut-être cela.