La 14e circonscription du Rhône va bien être l’une des principales curiosités des prochaines législatives dans la région lyonnaise. Après l’investiture surprise du journaliste Taha Bouhafs par la France insoumise, un autre parachuté de renom vient d’être officialisé ce mardi dans ce territoire comprenant les communes de Vénissieux, Saint-Priest et Saint-Fons.

Bravo à Bruno Attal, courageux policier, qui va affronter Taha Bouhafs à Vénissieux. La seule opposition à l’islamo-gauchisme, c’est @Reconquete_off ! https://t.co/XlQ1GEjKZx — Eric Zemmour (@ZemmourEric) May 3, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Il s’agit de Bruno Attal, policier et youtubeur très médiatique en raison de son poste de secrétaire national du syndicat France Police-policiers en colère, et de ses passages fréquents sur le plateau de Touche pas à mon poste, aux côtés de Cyril Hanouna. Ce natif du Val-d’Oise a été choisi par Eric Zemmour pour y être le candidat Reconquête. Avec un objectif immédiatement annoncé par Eric Zemmour : être « la seule opposition à l’islamo-gauchisme » incarné selon lui par Taha Bouhafs.

Taha Bouhafs annonce « une plainte » et « une raclée électorale »

Les tacles entre ces candidats inattendus à Vénissieux promettent de fuser dans les prochaines semaines. Dès sa courte vidéo de présentation, Bruno Attal présente ce mardi son adversaire comme « un raciste, antisémite et anti-flics ». Le candidat Reconquête, qui se décrit comme « un petit gardien de la paix », a immédiatement vu Taha Bouhafs lui répondre sur Twitter.

« Cet agent de l’Etat qui parle de grand remplacement, et qui stigmatise les musulmans et les Français d’origine maghrébine, ne gagnera que deux choses : une plainte en justice et une raclée électorale le 12 juin ».