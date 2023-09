Ils sont 1.819 candidats pour 170 sièges. Comme tous les trois ans, le Sénat se renouvelle de moitié le 24 septembre, et la liste des prétendants a été transmise par les services de la chambre haute. Les candidats avaient jusqu’à vendredi 18h00 pour se déclarer en préfecture dans la quarantaine de départements concernés par ce scrutin qui renouvellera 170 des 348 sièges de l’hémicycle.

Sans surprise, ils sont plus nombreux que lors des précédentes sénatoriales en 2020, où 1.533 candidats s’étaient déclarés pour ces élections au suffrage indirect. Le chiffre s’approche du record de 2017 (1.996 candidats pour 171 sièges), lorsque La République en marche d’Emmanuel Macron, tout juste arrivée au pouvoir, avait présenté des candidats dans toute la France. Les services du Sénat ont néanmoins précisé que ces données seraient complétées dans les prochains jours en ce qui concerne la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Pierre-et-Miquelon, dont les candidatures étaient encore incomplètes en début de week-end en raison du décalage horaire.

Gérard Larcher et Patrick Kanner en habitués

Les femmes n’ont jamais été aussi nombreuses à se porter candidates (46,67 %), mais seul un quart d’entre elles (26,2 %) figurent en tête de leur liste dans les départements où les sénateurs sont élus au scrutin proportionnel. Deux modes de scrutin cohabitent : dans les départements où sont élus un ou deux sénateurs, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours (un tour le matin, l’autre l’après-midi) ; et dans les autres départements, elle a lieu au scrutin proportionnel de liste à un tour.

Parmi les 119 sénateurs sortants briguant un nouveau mandat de six ans, on retrouve le président du Sénat Gérard Larcher (Yvelines, Les Républicains) ou encore le président du groupe socialiste Patrick Kanner (Nord). Le candidat le plus âgé est également un sortant : il s’agit du sénateur centriste Jean-Marie Vanlerenberghe, qui vise un 4e mandat dans le Pas-de-Calais à 84 ans. La candidate la plus jeune, Morgane Rengard, a 24 ans (l’âge minimum pour se porter candidat). Environ 79.000 grands électeurs sont appelés aux urnes le 24 septembre, la plupart issus des conseils municipaux.