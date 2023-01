L’hémicycle de l’Assemblée nationale va connaître de petits changements. A l’issue du second tour des trois législatives partielles dimanche, la Nupes a gagné un siège en Charente et le RN en a perdu un au profit de Renaissance dans la Marne. Ces trois élections avaient été provoquées par des décisions d’invalidation du Conseil constitutionnel.

La majorité réalise une opération neutre pour sa part, puisqu’elle perd le siège de Thomas Mesnier (Horizons) dans la première circonscription de Charente mais remporte grâce à Laure Miller (Renaissance) la deuxième circonscription de la Marne.

Bernard Petit, seul sortant reconduit

Dans la 8e circonscription du Pas-de-Calais (Saint-Omer et alentours) Bertrand Petit - apparenté PS et investi par la Nupes, après avoir présenté en juin une candidature dissidente - est le seul des trois sortants reconduit, après avoir largement dominé, avec 66,49 % des voix, le candidat RN Auguste Evrard, qui a récolté 33,51 % des suffrages, dans un second tour où seulement 27,93 % des électeurs de la circonscription sont allés voter.

En juin, Bernard Petit l’avait emporté avec 55,82 % des voix, permettant à la gauche de reconquérir cet ancien fief, dans un département où six circonscriptions sur douze avaient été remportées par le RN. Son élection avait été invalidée en raison du choix de son suppléant, René Hocq, inéligible car déjà remplaçant d’un sénateur.

Des résultats provisoires en Charente

Dans la première circonscription de la Charente, qui inclut la préfecture Angoulême, René Pilato (LFI) s’est imposé avec 50,99 % des suffrages exprimés devant le candidat de la majorité présidentielle et porte-parole d’Horizons Thomas Mesnier (49,01 %). Soit un écart de 474 voix selon les chiffres de la préfecture. Le taux de participation s’élève à 30,21 %. Les résultats sont toutefois provisoires en attendant une réunion de la commission de contrôle qui aura lieu ce lundi matin.

La marge était déjà très serrée au premier tour entre les deux candidats (42 voix d’écart) avec un résultat de 35,54 % pour Thomas Mesnier, 35,36 % pour René Pilato.

Laure Miller a bénéficié d’un bon report de voix

Dans la deuxième circonscription de la Marne, qui comprend plusieurs cantons de Reims, Laure Miller a été élue avec 51,8 % des voix contre 48,2 % des suffrages pour la députée RN Anne-Sophie Frigout, lors d’un second tour marqué par un taux d’abstention de 74,83 %.

Laure Miller, qui affichait pourtant un retard de plus de quatre points sur son adversaire à l’issue du premier tour, a bénéficié d’un bon report de voix pour l’emporter. Le candidat de la Nupes Victorien Pâté, arrivé troisième au premier tour, avait notamment appelé à ne donner aucune voix au RN.