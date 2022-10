Boris Johnson renonce à reconquérir Downing Street

L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson s'est retiré dimanche soir de la course à Downing Street, dans un coup de théâtre spectaculaire à quelques heures de la clôture des candidatures. Alors que ces candidatures doivent se clore ce lundi à 14h00 (13h00 GMT), BoJo a affirmé, dans un communiqué, qu'il avait obtenu les 100 parrainages nécessaires pour se présenter. « Ces derniers jours, je suis arrivé à la triste conclusion que ce ne serait simplement pas la bonne chose à faire. Vous ne pouvez pas gouverner efficacement si vous n'avez pas un parti uni au parlement», a-t-il ajouté. Il se dit convaincu qu'il aurait eu, s'il était candidat, « une bonne chance (...) de retourner à Downing Street » et se dit « bien placé » pour mener son camp lors des prochaines législatives prévues dans deux ans.





Une voie royale pour Rishi Sunak ?





Ce retrait pourrait ouvrir la voie à la nomination de l'ancien ministre des Finances Rishi Sunak, dès lundi : il est pour l'instant le seul candidat ayant les 100 soutiens nécessaires. L'autre candidate, la ministre des relations avec le Parlement Penny Mordaunt, en est loin. Durant un week-end d'intenses tractations, Rishi Sunak, 42 ans, s'était lancé dimanche dans la course pour succéder à Liz Truss, qui a démissionné après seulement 44 jours au pouvoir. « Je veux redresser notre économie, unir notre parti et agir pour notre pays", a-t-il déclaré en annonçant sa candidature sur Twitter, promettant « intégrité, professionnalisme et responsabilité ». Le soutien à Rishi Sunak « augmente d'heure en heure », avait aussi déclaré Dominic Raab, ancien vice-premier ministre de Boris Johnson.





Le camp de Boris Johnson avait tout le weekend affirmé que l'ancien Premier ministre de 58 ans, revenu samedi de vacances dans les Caraïbes, avait aussi atteint les 100 soutiens, contredisant au moins trois décomptes officieux qui lui donnaient dimanche soir entre 57 et 76 soutiens déclarés. « J'ai parlé à Boris Johnson et clairement il va se présenter », avait affirmé un de ses proches, le ministre Jacob Rees-Mogg.





La deuxième candidate déclarée, la ministre des Relations avec le Parlement Penny Mordaunt, avait selon son entourage été approchée par Boris Johnson qui lui aurait demandé de se désister en sa faveur. Mme Mordaunt a déclaré sur la BBC qu'elle était candidate « pour gagner ».