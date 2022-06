Législatives 2022 EN DIRECT : Emmanuel Macron va devoir opérer «un changement profond d'attitude», estime le président du Sénat Gérard Larcher...

8h35 : Ensemble!... avec le Rassemblement national

Les ministres Eric Dupond-Moretti et Yaël Braun-Pivet l'avait évoquée. La députée Renaissance (ex-LREM) Céline Calvez a rempilé soulignant que le camp présidentiel allait avoir recours aux voix du RN pour voter des lois. «Quand on a besoin d'avoir une majorité, et si c'est bon pour les Français, on va aller chercher les voix du Rassemblement national,» a-t-elle déclaré sur le plateau de C ce soir (France 5). Avant de rétropédaler :