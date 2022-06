Législatives 2022 EN DIRECT : Elisabeth Borne a remis sa démission à Macron, qui l’a refusée « afin que le gouvernement reste à la tâche »

10h13 : Les chefs de partis politiques défilent à l’Elysée

Sans majorité à l’Assemblée, Emmanuel Macron a de quoi s’inquiéter pour ses futures réformes. Dans l’espoir d’éviter tout blocage à l’Assemblée, le chef d’Etat va recevoir toute la journée les différents responsables des partis politiques de l’opposition.

Six d’entre eux seront reçus successivement mardi à l’Elysée : Christian Jacob (LR) ouvre la marche à 10 heures, avant Olivier Faure (PS) à 11 heures, François Bayrou (Modem) à 14 heures, Stanislas Guerini (LREM) à 15 heures, Marine Le Pen (RN) à 17h30 et Fabien Roussel (PCF) à 18h30, avant d’autres mercredi comme le chef du parti EELV Julien Bayou. Chez LFI, Jean-Luc Mélenchon ne se déplacera pas. C’est le numéro deux Adrien Quatennens et la députée Mathilde Panot qui rencontreront le chef de l’Eta