Des cadres, des professions libérales, peu d’ouvriers et… un pompier. Soldat du feu professionnal, Didier Lemaire a été élu dimanche à l’Assemblée Nationale. Après un premier tour où le représentant du Rassemblement National Christian Zimmermann avait pris l’avantage, il l’a emporté assez facilement dans la 3e circonscription du Haut-Rhin avec 53,91 % des suffrages.

Ce père de deux enfants marié à une infirmière, 46 ans, est depuis 2021 adjoint de la petite ville d’Altkirch où il est né, à mi-chemin entre Mulhouse et la frontière suisse. Il y est en charge des sports et de la sécurité. Dans cette circonscription, où le LR Jean-Luc Reitzer, inamovible depuis 1988 et sept mandats, avait finalement décidé de passer la main, la bataille a été serrée avec le dauphin LR pressenti, maintenu à distance du deuxième tour pour quelque 500 voix, et une abstention à 66 %.

M. Lemaire rejoint l’UDI en 2014, avant de la quitter en 2020, mal à l’aise avec l’accord national du parti avec LR, « qui allait trop vers les extrêmes ». En 2021, il file à Horizons, le parti d'Edouard Philippe, à sa création. L’ancien Premier ministre était d’ailleurs venu soutenir Didier Lemaire à quelques heures de la fin de la campagne officielle du premier tour.

Héros d’un match de foot

Le nouvel élu, grand brun à l’allure sportive, souhaite s’investir en priorité sur les questions de santé, de sécurité et de jeunesse et d’éducation.

Anecdote insolite, Didier Lemaire avait été élu « Alsacien de la semaine » début 2017 par le journal L’Alsace pour avoir sauvé la vie d’un footballeur d’une vingtaine d’années ayant fait un malaise cardiaque. Spectateur d’un match de son équipe d’Altkirch, il avait sauté la main courante pour se précipiter auprès du joueur et lui pratiquer un massage cardiaque durant un quart d’heure avant que la victime soit prise en charge par le Samu.

