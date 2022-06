Un couac qui pourrait se transformer en une nouvelle élection. C’est ce qu’espère en tout cas Jean-Marc Garnier, le candidat RN dans la première circonscription de l'Ariège où ce dimanche, Bénédicte Taurine, la députée sortante Nupes a été réélue. Le délégué départemental du Rassemblement national a décidé de déposer un recours ce lundi devant le Conseil constitutionnel pour contester les résultats du premier tour.

Le dimanche 12 juin, dans certains bureaux de la circonscription où il se présentait, ses bulletins avaient été inversés avec ceux de la candidate RN de la deuxième circonscription de l’Ariège. Or, à la sortie des urnes, ce dernier avait obtenu 6.229 voix, arrivant troisième derrière la candidate Ensemble !, Anne-Sophie Tribout, qui avait réuni 6.237 voix, avec seulement huit voix d’avance pour se qualifier pour le second tour.

Des bulletins nuls au nom de l’autre candidate RN

« Il y a des personnes derrière ces votes (considérés nuls, NDLR), je n’accuse personne mais en attendant, il y a des gens qui ont eu une possibilité de s’exprimer et on balaie ça d’un revers de main », a indiqué Jean-Marc Garnier à l’AFP.

Jean-Marc Garnier a perdu à 8 voix près, tandis qu'il n'y avait pas de bulletin à son nom à Tarascon, et que ses électeurs se sont reportés sur le bulletin dispo, celui de la candidate RN de l'autre circo. 136 bulletins comptés nuls portaient son nom... — DrRoxagon (@DRoxagon) June 19, 2022

Lundi dernier, la préfecture de l’Ariège avait indiqué que dans la commune de Tarascon-sur-Ariège, « sur 152 bulletins nuls, 136 correspondent à la présence, dans l’enveloppe, d’un bulletin au nom de Bérengère Carrié (candidate RN dans la 2e circonscription législative) ». Les services de l’Etat avaient précisé que cette « inversion des bulletins entre candidats du RN, tient au mélange des bulletins dans les paquets cerclés fournis par l’imprimeur ».

Jean-Marc Garnier estime de son côté qu’il aurait « été au deuxième tour » si les bulletins au nom de la candidate RN de l’autre circonscription avaient été comptabilisés en sa faveur. « C’est une affaire de principe, et si on gagne, tant mieux ! Perdu ou gagné, il faut que l’élection soit limpide et transparente », explique-t-il.

