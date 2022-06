Emmanuel Macron apparaît isolé ce lundi au lendemain des législatives 2022. Le chef d’Etat est au centre d’un paysage politique sens dessus dessous, avec une Assemblée nationale sans majorité claire, où son camp recule fortement au profit de la gauche et de l’extrême droite. Le risque désormais d’un pays ingouvernable. « Ma hantise, c’est que le pays soit bloqué », a ainsi déclaré la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, alors que la France avance politiquement en terre inconnue, seulement deux mois après la réélection d’Emmanuel Macron. Les tout prochains jours s’annoncent donc agités pour le président qui va devoir manœuvrer sur le front intérieur, avec un remaniement de son gouvernement « dans les prochains jours ». En attendant, le discours de politique générale d’Elisabeth Borne devant les députés le 5 juillet (discours qui devrait sceller le sort de la Première ministre), 20 Minutes vous résume la soirée électorale du 19 juin en quatre infographies.

Une gifle pour Emmanuel Macron

Projection du nombre de sièges de chaque parti à l'Assemblée nationale d'après les instituts de sondages à l'issue du 2nd tour, dimanche à 22h35 et comparaison avec l'Assemblée sortante. - Sabrina BLANCHARD, Valentin RAKOVSKY

Les Français n’ont confié les clés du pays ni à la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes), ni à l’extrême droite du Rassemblement national, ni à la droite des Républicains. « Personne n’a gagné », a résumé Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics et le paysage politique confirme son instabilité. La coalition présidentielle Ensemble !, qui regroupe LREM, le Modem, Horizons et Agir, devra se contenter d’une majorité relative à l’Assemblée nationale. Selon les projections des instituts de sondage, il lui manquerait au moins une quarantaine de députés pour atteindre les 289 sièges dont elle avait besoin pour gouverner seule. Une contre-performance inédite : il s’agit de la majorité relative la plus petite de la Ve République. S’ils sont confirmés, ces résultats posent clairement la question de la capacité d’Emmanuel Macron à pouvoir gouverner le pays et faire voter les réformes promises, notamment celle des retraites.

La percée du Rassemblement national

Nombre de députés obtenus aux élections législatives par le Front national depuis sa création en 1972, puis par le Rassemblement national. - SOPHIE RAMIS, VALENTIN RAKOVSKY

Son objectif était d’atteindre au moins les 15 députés nécessaires pour former un groupe à l’Assemblée nationale : le Rassemblement national pourrait en avoir jusqu’à six fois plus, selon les projections. Réélue haut la main dans le Pas-de-Calais, Marine Le Pen pourrait disposer de 80 à 95 députés, soit dix à quinze fois plus d’élus qu’actuellement. « Nous incarnerons une opposition ferme, sans connivence, responsable, respectueuse des institutions, parce que notre seule boussole, c’est l’intérêt de la France et du peuple français », a-t-elle promis. Ce lundi matin, la cheffe de file de l’extrême droite a par ailleurs annoncé depuis son fief d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) qu’elle ne « reprendrait pas la tête » du RN afin de se consacrer à la présidence du futur groupe à l’Assemblée nationale.

Une forte abstention

Evolution du pourcentage d'inscrits ayant voté dès le premier tour pour les candidats finalement élus dans leur circonscription, depuis 1988. - LAURENCE SAUBADU, KENAN AUGEARD

Comme au premier tour, plus d’un électeur sur deux a boudé les urnes lors du second tour. L’abstention a encore progressé entre 53,5 % et 54 %, par rapport au premier tour. Si elle n’a pas battu le record de 2017 (57,36 %), elle a atteint néanmoins son deuxième plus haut niveau pour ce scrutin. Ainsi, comme le montre cette infographie basée sur les données du ministère de l’Intérieur, ces candidats finalement élus dans leur circonscription en 2022 se trouvent être ceux les plus « mal élus » depuis 1988.

La nouvelle Assemblée encore loin de la parité

Part de femmes parmi les députés de l'Assemblée nationale depuis l'instauration de la Ve République, en 1958. - SABRINA BLANCHARD, KENAN AUGEARD

La nouvelle assemblée est encore loin de la parité, avec 37,26 % de femmes. Avec 215 femmes, contre 224 élues en 2017, l’hémicycle est un peu moins féminisé qu’il ne l’était lors de la précédente législature (38,8 %). Autre chiffre marquant de cet hémicycle remanié : la moyenne d’âge est de 48,5 ans, proche de celle constatée à l’issue des législatives de 2017 (48,8 ans). Les deux députés les plus jeunes élus dimanche ont 21 ans : il s’agit de Tematai Le Gayic, régionaliste élu dans la première circonscription de Polynésie française, qui devient le plus jeune député de l’Histoire de la Ve République. Et de Louis Boyard, élu Nupes-LFI dans la 3e circonscription du Val-de-Marne. Quant au plus âgé, il s’agit de José Gonzalez, 79 ans, élu RN dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône.

Enfin, du point de vue des catégories socioprofessionnelles, ce sont les cadres de la fonction publique qui sont les plus représentés (75 députés), devant les cadres administratifs et commerciaux d’entreprise (66), les professions libérales (58), les professions intermédiaires (55) et les artisans, commerçants et chefs d’entreprise (49). A noter que parmi les 577 députés élus, un peu moins de la moitié (275) occupaient déjà un siège au Palais-Bourbon lors de la précédente législature.

