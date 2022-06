Les indépendantistes ont raflé la mise en Polynésie. Les électeurs ont en effet élu trois candidats indépendantistes soutenus par la Nupes, dont le plus jeune député de la Ve République, lors du second tour des législatives.

Dans les trois circonscriptions de cette collectivité ultramarine, un duel opposait un autonomiste, soutenu par le président du gouvernement local Edouard Fritch et par Ensemble !, à un indépendantiste soutenu par la Nupes.

Tematai Le Gayic, plus jeune député de la Ve République

Dans la première, Nicole Bouteau, largement en tête au premier tour, est battue (49,12 %) par un jeune indépendantiste de 21 ans, Tematai Le Gayic (50,88 %), qui devient le plus jeune élu de l’histoire de la Ve République à l’Assemblée nationale, battant le record tenu par Marion Maréchal, élue députée à 22 ans en 2012.

Dans la deuxième circonscription, Steve Chailloux (58,89 %), un jeune professeur de tahitien indépendantiste l’emporte face à Tepuaraurii Teriitahi (41,11 %), la présidente de groupe de son parti autonomiste à l’Assemblée de la Polynésie française. La victoire du député sortant Moetai Brotherson (61,32 %) était par contre plus attendue dans la troisième circonscription : il bat Tuterai Tumahai (38,68 %) un autonomiste novice en politique qui avait surpris en exprimant à plusieurs reprises au cours de la campagne son adhésion aux idées de son adversaire.

Un test à un an des Territoriales

Les étiquettes politiques nationales influencent peu les électeurs polynésiens qui se positionnent surtout en fonction des consignes des partis locaux. Le parti indépendantiste doit aussi sa victoire à un front des oppositions contre la majorité locale.

C’est la première fois que ce parti parvient à faire élire plus d’un député, et la première fois qu’il remporte une élection sans alliance. A un an des Territoriales, les élections les plus importantes en Polynésie française, c’est aussi un avertissement au parti majoritaire et au gouvernement d’Edouard Fritch, mis en difficulté par la crise économique consécutive à l’épidémie de Covid-19.