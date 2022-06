Résultats Législatives 2022 EN DIRECT : Une Assemblée ingérable ? Le plus dur commence pour l’exécutif…

6h29 : Le « plafond de verre » de la Nupes vu par Roussel

Réélu face au RN dans la 20e circonscription du Nord, Fabien Roussel n’est pas pour autant euphorique. Selon lui, l’alliance de gauche Nupes pour les législatives a permis de « gagner un grand nombre de députés » mais n’a parlé « qu’aux grandes villes » et a échoué à percer « un plafond » de verre

Cette alliance « va permettre aux députés communistes d’avoir un groupe demain », a-t-il d’abord salué. « Mais je vois aussi que ça ne nous a pas permis d’avoir une majorité, et ça n’a pas empêché non plus l’extrême droite de progresser fortement, et ça, ça m’interpelle, ça me questionne », a ensuite déploré dimanche sur BFMTV le numéro un du PCF.