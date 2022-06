Recomposition et rééquilibrage politique à Toulouse et en Haute-Garonne à l’occasion de ces législatives. En droite ligne des résultats de la présidentielle, et particulièrement en zones urbaines, la poussée mélenchoniste se confirme. Sur les neuf circonscriptions du département gagnées en 2017 par la majorité présidentielle, la Nupes en fait basculer cinq dans son escarcelle. Et la victoire lui échappe de peu, parfois d’un cheveu, dans deux autres.

Le retour de la gauche

La Nupes a donc soufflé cinq circonscriptions de la Haute-Garonne à la majorité présidentielle et en premier lieu les circonscriptions très urbaines. François Piquemal, parti tôt en campagne, bat haut la main, avec 59,26 %, sa rivale d’Ensemble ! Marie-Claire Contans (qui était la suppléante du député sortant) sur la 4e circonscription. Le député sortant Jean-Luc Lagleize (Ensemble ! Modem) tire sa révérence sur la 2e, battu par la candidate Nupes Anne Stambach-Terrenoir.

Même sort pour Elisabeth Toutut-Picard battue dans la 7e par Christophe Bex (51,17 %) et pour Sandrine Morch, largement défaite dans la 9e par l’écologiste Christine Arrighi (58,55 %).

Le pari perdu de Pierre Baudis

Emmanuel Macron lui avait dit « gagne-la ! ». Pierre Baudis, le fils de l’ancien maire de Toulouse, a échoué à conserver la 1re circonscription de la Haute-Garonne dans le giron de la majorité présidentielle après le retrait du député sortant, Pierre Cabaré. C’est le jeune insoumis Hadrien Clouet (Nupes), sociologue à l’université de Toulouse-Jean-Jaurès, qui a participé à l’élaboration du programme de Mélenchon pour la présidentielle, qui l’emporte avec 54,22 %. Malgré le soutien dans l’entre-deux-tours du maire (LR) de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, le jeune chef d’entreprise, « parachuté » pour certains, n’a pas réussi à marcher dans les pas de son père et de son grand-père.

Là où la majorité présidentielle résiste

Certains députés sortants de la majorité présidentielle ont résisté à la vague Nupes C’est le cas de Corinne Vignon, dans la 3e circonscription, qui l’emporte avec 55,71 % des voix face à Agathe Roby (Nupes) et de Jean-François Portarrieu (51,89 %) qui rempile en battant l’insoumise Sylvie Espagnolle. Dans la 10e circonscription, où le député sortant Sébastien Nadot élu en 2017 sous les couleurs de la majorité présidentielle ne se représentait pas, c’est Dominique Faure (Ensemble !), la maire de Saint-Orens, qui s’impose sur le fil face à Alice Assier (Nupes-Génération. s), avec seulement 211 voix d’écart.

Joël Aviragnet, réélu face au RN

C’est la présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, qui assurait la direction de sa campagne. Joël Aviragnet, seul député sortant de gauche de la Haute-Garonne, a été réélu avec plus de 60,39 % des voix lors du second tour. Ce membre du PS, investi par la Nupes, a largement battu le candidat du Rassemblement national, Loïc Delchard. Il avait déjà creusé l’écart au premier tour, malgré la présence d’Annabelle Fauvernier, une candidate investie par Europe-Ecologie-les-Verts, avec un suppléant LFI, Robin Pelluchi. Ces derniers voulaient incarner la « clarté politique » face à un Joël Aviragnet, soutenu par des dissidents opposés à la Nupes.

Trois voix d’écart en faveur de Monique Iborra

C’est proprement incroyable. Sur la 6e circonscription, la sortante Ensemble ! Monique Iborra l’emporte… de trois voix : 22.566 suffrages contre 27.569 à son adversaire Nupes François Jouve. Un résultat donc à prendre avec des pincettes car il pourrait donner lieu à des recours.

