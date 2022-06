Il avait promis, avant le second tour des législatives, que Les Républicains seraient une « opposition utile au pays ». Et le patron des LR, Christian Jacob, est resté sur cette ligne dimanche soir à l’annonce des résultats des élections législatives, où son camp (LR-UDI) obtiendrait entre 54 et 80 sièges, selon les estimations.

« C’est un échec cinglant pour Emmanuel Macron, qui paye le cynisme qui a été le sien d’avoir en permanence instrumentaliser les extrêmes », juge-t-il. Et « pour ce qui nous concerne, nous avons fait campagne dans l’opposition, nous sommes dans l’opposition, nous resterons dans l’opposition », a martelé le président LR depuis le siège du parti.

Et l’ancien ministre LR Jean-François Copé qui plaide pour un « pacte de gouvernement » avec Emmanuel Macron ? C’est une position « personnelle », a rétorqué Christian Jacob.

