Ils sont arrivés à la tribune avec l’impression d’avoir gravi « l’Everest par la face nord ». Félicitée par Eric Ciotti, lui-même réélu dans la 1re circonscription des Alpes-Maritimes, Christelle d’Intorni a obtenu une « immense victoire » dans la 5e, « tenue par Christian Estrosi depuis 1988 », a salué le député LR dimanche soir.

L’avocate de 37 ans, maire du petit village de Rimplas, s’est imposée dans ce territoire touché par les crues mortelles d’octobre 2020 et qui s’étend des côtes niçoises jusqu’aux frontières du département, au nord. Elle détrône ainsi Marine Brenier qu’elle accusait d’avoir choisi « l’opportunisme » plutôt que « les convictions ».

La sortante avait démissionné du parti Les Républicains pour rejoindre la majorité présidentielle juste avant les élections législatives. Et sa défaite semble être aussi celle du maire de Nice, ex-LR et ancien député, dont elle était la suppléante jusqu’en 2016 avant que celui-ci ne lui laisse la main. Ce que n’a pas manqué de rappeler Eric Ciotti dont l’inimitié avec le premier magistrat de la cinquième ville de France a atteint un maximum.

Elle a progressivement tourné le dos à Christian Estrosi

« Les électeurs ont fait le choix de la conviction contre l’opportunisme », a à nouveau réagi la nouvelle élue dimanche soir, dont le tour de force a été validé par 57,74 % des suffrages. La mère de deux filles, plus jeune maire du département des Alpes-Maritimes en 2014, s’était progressivement détournée de Christian Estrosi, qui la plaçait pourtant en deuxième position sur sa liste pour les élections régionales de 2015.

En 2018, elle se retrouvait exclue du groupe majoritaire au conseil régional de Paca pour avoir l’avoir plusieurs fois attaqué, selon ses autres membres. La trentenaire s’était également opposée à la création d’un impôt métropolitain sur le foncier bâti, présentée par le maire et président de la métropole, car elle avait promis à ses administrés de ne jamais augmenter la fiscalité locale sur sa commune.

« Vous avez trahi vos électeurs »

Elue en 2021 conseillère départementale en binôme avec Eric Ciotti, devenu un farouche opposant de Christian Estrosi, Christelle d’Intorni avait encore durci le ton contre lui quelques jours avant le premier tour des élections législatives. Dans un courrier qui lui était adressé, elle demandait au maire de Nice, parti rejoindre la majorité présidentielle en mai 2021, de démissionner de son mandat et de se « soumettre aux urnes, seul moyen de [lui] rendre un peu de crédibilité et de légitimité ». « Vous avez été élu avec l’étiquette LR, avec le soutien des électeurs LR, vous avez trahi vos électeurs », a-t-elle écrit.

La veille, le principal intéressé annonçait qu’il la suspendait de ses délégations à la métropole et qu’il lui réclamait d’abandonner la vice-présidence de la collectivité qu’elle calomnie, a-t-il affirmé. Des accusations que Christian Estrosi aurait répétées dans « un courrier la diffamant personnellement, adressé de façon ouverte et publique à l’ensemble des habitants de la circonscription » selon Christelle d’Intorni et pour lequel cette dernière a annoncé avoir porté plainte jeudi.

