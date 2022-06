En Ile-de-France, la poussée Nupes a été plutôt bien contenue par Ensemble ! qui s’est replié sur ses fiefs de l’Ouest. L’union de la gauche parvient toutefois à reconquérir lors de ces élections législatives des circonscriptions perdues en 2017. Enfin LR est réduit à la portion congrue.

Sur les 97 députés franciliens, Ensemble ! en totalise 47, la Nupes 43. LR ne conserve que 4 sièges à l’Assemblée nationale, alors que le RN en occupera 2, Debout la France conserve le sien avec Nicolas Dupont-Aignan.

Paris

La Nouvelle Union populaire, écologique et sociale a poussé mais Ensemble ! a bien résisté. Sylvain Maillard (1re), Gilles Le Gendre (2e), Stanislas Guérini (3e), ministre de la Fonction publique, et Olivia Grégoire (12e), porte-parole du gouvernement, sont réélus. Clément Beaune, ministre délégué chargé de l’Europe, sauve sa tête dans la 7e circonscription avec 50,73 %. Mieux, Ensemble ! empoche les deux dernières circonscriptions LR, la 4e et la 14e. Nupes, qui avait déjà trois députées dès le premier tour (Danièle Obono, Sarah Legrain et Sophia Chikirou), conquiert la 5e avec Julien Bayou​ (58,05 %), la 8e avec Eva Sas (54,08 %), la 9e avec Sandrine Rousseau (58,05 %), la 10e avec Rodrigo Arenas (54,43 %) et la 18e avec Aymeric Caron (51,65 %). Enfin Danielle Simonnet devant la dissidente de gauche Lamia El Aaraje dans la 15e circonscription avec 58,45 % des voix. Nupes et Ensemble ! se partagent les 18 circonscriptions.

Seine-Saint-Denis

La Nupes fait carton plein dans le département en empochant les 12 circonscriptions. Raquel Garrido parvient ainsi à déloger Jean-Christophe Lagarde, président de l’UDI dans la 5e circonscription. Pour Clémentine Autain, seule candidate après le désistement de sa rivale dans la 11e circonscription, il n’y avait pas de suspense même si elle ne rallie que 17,81 % des inscrits.

Hauts-de-Seine

Ensemble ! conserve ses positions et la plupart des circonscriptions. Gabriel Attal, ministre des Comptes publics du gouvernement Borne, est réélu avec 59,85 des voix dans la 10e circonscription. L’union de la gauche conserve la 1re circonscription et en fait basculer trois autres, la 2e, à la faveur d’une triangulaire, la 4e et la 11e. Dans ce département anciennement acquis à LR, le dernier représentant sera Philippe Juvin qui tire son épingle du jeu avec 38 % des voix, dans une triangulaire dans la 3e circonscription.

Yvelines

Ensemble ! n’a pas été inquiété dans son fief et garde ses 10 circonscriptions (sur 12). Yaël Braun-Pivet, ministre des Outre-Mer, est réélue dans la 5e avec 64,62 % des voix. La Nupes parvient à conquérir deux circonscriptions, la 8e et la 11e, au détriment de LR qui n’a plus de représentants dans le département.

Val-d’Oise

La Nupes progresse bien dans le département puisqu’elle gagne 3 circonscriptions en plus de la 10e où Aurélien Taché, qui avait fait défection de LREM, a été réélu sous la bannière de l’union de la gauche avec 55,76 % des voix.

Essonne

C’est le coup dur pour Amélie de Montchalin (Ensemble !) qui est battue dans la 6e circonscription de l’Essonne par Jérôme Guedj (Nupes) avec 53,36 % des suffrages exprimés. Avec cette défaite, c’est son avenir à la tête du ministère de la Transition écologique qui s’annonce incertain. Cédric Villani, passé de LREM à Nupes, est, lui, battu de 19 voix dans la 4e circonscription par Paul Midy, ancien directeur de campagne de Benjamin Griveaux puis Agnès Buzyn aux dernières municipales à Paris. En tout Ensemble ! obtient la moitié des circonscriptions et Nupes, trois. Le RN obtient un député dans la 2e circonscription et Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) est réélu dans la 8e avec 57,26 % des voix.

Val-de-Marne

C’est dans ce département que l’union de la gauche est la plus efficace. Elle passe ainsi de deux députés à six tandis qu’Ensemble ! régresse de 7 à 4. C’est la femme de chambre Rachel Kéké (Nupes) qui réussit le gros coup dans le Val-de-Marne. Malgré un faible réservoir de voix au premier tour, elle parvient à battre l’ancienne ministre des Sports Roxana Maracineanu (Ensemble !) dans la 7e circonscription, avec 50,30 % des voix.

Seine-et-Marne

Ensemble ! limite la casse dans le département en conservant 5 sièges sur 6. Du côté de la gauche, Olivier Faure (11e) se sentira moins seul en Seine-et-Marne puisque deux autres députés Nupes ont été élus dans les circonscriptions 7 et 10. Le RN perce avec un élu dans la 6e circonscription. LR parvient à garder deux circonscriptions sur 4 dont la 4e, anciennement occupée par Christian Jacob. Enfin à noter que dans la 8e circonscription, Hadrien Ghomi (Ensemble !) ne devance Arnaud Bonnet (Nupes) que de 4 voix !

Découvrez les résultats du second tour des législatives 2022 par ville, département et circonscription sur 20minutes.fr.