Les premiers résultats de ces élections législatives sont tombés, et c’est la déception pour Emmanuel Macron. Ensemble ! qui réunissait pour ces élections LREM et ses alliés n’obtiennent pas de majorité absolue à l’Assemblée nationale. Cette union obtiendrait entre 210 et 250 sièges selon l’Ifop, du côté de Elabe ce serait entre 205 et 235.

Deux mois après sa réélection, le chef de l’Etat qui avait exhorté plusieurs fois les Français à lui donner « une majorité forte et claire » n’a pas été entendu. Ces scores interrogent aussi sur la poursuite du bail d’Elisabeth Borne à Matignon : à la recherche d’alliés, M. Macron devra-t-il recomposer du sol au plafond son gouvernement ?

🗳️🇫🇷 #législatives2022 : 2nd tour



Projection en sièges de @AssembleeNat 20H



Ensemble 210-250

NUPES 150-180

RN 80-100

LR et alliés 60-70

Div. droite 7-12

Div. Gauche 4-8

Div. 10

Droite souv. 1



⚠️Absence de majorité absolue pour E. Macron@IfopOpinion @Fiducial pour @TF1 @LCI pic.twitter.com/mnwYtlDtCY — Ifop Opinion (@IfopOpinion) June 19, 2022

La Nupes qui avait misé sur l’union des différents partis de gauche pour obtenir cette majorité tant désirée n’y est pas parvenue. Entre 150 et 180 sièges leur reviendrait selon l’Ifop, et entre 170 et 190 du côté de Elabe.

La majorité devra aussi composer avec un Rassemblement national renforcé. Leur objectif n’était pas la majorité mais plutôt de construire une opposition solide, c’est chose faite. L’Ifop place le parti de Marine Le Pen entre 80 et 100 sièges, et 75 et 95 pour Elabe. C’est la grande surprise de ce deuxième tour, après une campagne en retrait, effacée par le duel entre le camp Macron et la gauche.

Les Républicains et leurs alliés sont derrière l’extrême droite avec une estimation de 60 à 70 sièges pour l’Ifop et 60 à 75 pour Elabe. Quelques autres sièges sont pourvus par les partis : entre Div. droite 7 et 12 pour le divers droit, entre 4 et 8 pour le divers gauche, et un siège pour la droite souveraine.

S’ils sont confirmés, ces résultats inédits sous la Ve République posent la question de la capacité d’Emmanuel Macron à pouvoir gouverner le pays et faire voter les réformes promises.

Découvrez les résultats du second tour des législatives 2022 par ville, département et circonscription sur 20 Minutes.