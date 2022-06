La majorité présidentielle en perte de vitesse depuis 2017 ? Peut-être en France mais certainement pas en Alsace ! Dans les Bas-Rhin et Haut-Rhin, Ensemble ! a réalisé un meilleur score qu’il y a cinq ans, dimanche au second tour des élections législatives. Cette fois, onze de ses représentants ont décroché une circonscription, contre huit lors du dernier mandat. Mais Strasbourg a basculé à gauche.

Ensemble ! a réuni, la droite en baisse

Presque un Grand Chelem. La majorité présidentielle a réussi un excellent score en Alsace. Sur les quinze circonscriptions des deux départements, onze ont été remportées par ses candidats. Un score historique et à mettre en lien avec le recul des Républicains (2 élus). La droite a perdu plusieurs de ses bastions. Comme à Altkirch (3e circonscription du Haut-Rhin), où Didier Lemaire succède à l’historique Jean-Luc Reitzer, qui ne se représentait pas après sept mandats. Dans le Bas-Rhin, le même scénario a eu lieu à proximité de Saverne (8e), avec la victoire de Stéphanie Kochert. Autre victoire marquante, celle de Louise Morel à Molsheim (6e). Du haut de ses 26 ans, elle sera l’une des plus jeunes députées de la prochaine Assemblée nationale.

La gauche confirme à Strasbourg

Ces succès n’effacent pas les revers enregistrés dans la capitale alsacienne. Où c’est la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) qui a remporté deux de ses trois duels face à la majorité présidentielle. Dans le centre (1re), Sandra Regol a confirmé le vote écologiste des municipales et le vote Jean-Luc Mélenchon de la présidentielle. La n°2 des Verts l’a emporté avec un peu plus de 51,5 % des suffrages. « On a essayé de porter un projet et ce qui a fait la différence », a-t-elle estimé sur le plateau de France 3. En face, Alain Fontanel, qui a connu une nouvelle déconvenue après celle des municipales en 2020, n’a pas indiqué si c’était sa dernière campagne. « Ce n’est pas mon destin le sujet. » Au sud de la ville (2e), cela a été plus compliqué pour Emmanuel Fernandes. Mais le candidat Nupes a finalement battu le sortant Sylvain Waserman pour environ 800 voix ! Au nord (3e), Bruno Studer (Ensemble !) a été réélu, devant Sébastien Mas.

Aucun député pour le RN

Huit candidats en lice, aucun élu. Après un premier tour réussi, le Rassemblement national a vécu un dimanche compliqué hier. Ludwig Knoepffler et Christian Zimmermann ont notamment perdu, eux qui pouvaient espérer passer. Le RN devra donc attendre pour envoyer des députés alsaciens au Palais-Bourbon. Ce n’est plus arrivé depuis 1986.

Découvrez les résultats du second tour des législatives 2022 par ville, département et circonscription sur 20minutes.fr.