Il n’était candidat dans aucune circonscription pour ces élections législatives, mais espérait devenir le nouveau Premier ministre en obtenant la majorité absolue pour la Nupes à l’Assemblée nationale. Et bien c’est raté pour Jean-Luc Mélenchon, puisque l’union de la gauche n’obtient pas plus de la moitié des sièges, mais seulement entre 150 et 180 sièges selon les estimations de l’Ifop.

Une petite victoire se lit tout de même sur le visage de l’ex-candidat à la présidentielle, puisque le gouvernement n’obtient qu’une majorité relative. « C’est une situation totale inattendue, absolument inouïe, la déroute du parti présidentiel est totale », a lancé fièrement l’insoumis depuis le QG de la Nupes ce soir. « Nous avons réussi l'objectif politique que nous nous étions donnés : en moins d'un mois faire tomber celui qui, avec tant qu'arrogance, a tordu le bras du pays pour être élu président sans qu'on sache pour quoi faire », a-t-il lancé. Il a félicité la chute de Castaner, Montchalin… « Le pays est dans une impasse. »

Ces défis qui arrivent, on va les relever avec une force qu'on n'avait pas. On a battu Macron. Il n'a pas la majorité. #NUPES #Legislatives2022 pic.twitter.com/VafFarbaGr — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 19, 2022

Jean-Luc Mélenchon est revenu sur les 65 duels entre la Nupes et le RN. Il a dénoncé l’incapacité de la macronie à donner « des consignes claires dans 52 cas ». Avant de rappeler le taux d’abstention encore trop élevé.

Découvrez les résultats du second tour des législatives 2022 par ville, département et circonscription sur 20 Minutes.